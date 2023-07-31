EASE готує зустріч із співзасновником і СТО Uklon: як потрапити і про що йтиме мова?

3 серпня о 18:30 в Києві IT-ком’юніті EASE проведе неформальну живу зустріч з Віталієм Дятленко, співзасновником та технічним директором компанії Uklon, яка розробила однойменний додаток

Вважається, що для технічного директора IT- компанії головне – мати потужні Hard skills. Але в сучасному світі це вже не так — йому важливо комунікувати, презентувати, рекрутувати і навіть бути трохи психологом. Тож 3 червня на Мітап із Віталієм Дятленко мова йтиме про те, як керувати людьми та складними ІТ-рішеннями одночасно. Віталій понад 13 років керує розробкою найбільшого Ride-hailing сервісу в Україні, пройшов шлях від невеликої команди до компанії з більше ніж 500 співробітниками, тож йому точно є що сказати.

Зокрема, мова йтиме про:

чому СТО сьогодні в першу чергу має бути ментором і психологом (і де взяти на це внутрішній ресурс);

як пройти шлях від команди в 10 людей до команди з 200 колег і великих масштабів і не збожеволіти;

які 5 головних викликів очікують на кожного технічного менеджера(як розпізнати, подолати і не зруйнувати команду);

чому правильний рекрутинг є надважливою складовою успіху.

Також організатори обіцяють обговорити питання пошуку нового СТО в Uklon і ким він має бути?

Місце проведення — City Zen Cafe (Велика Житомирська, 20). "Телеграф" — інформаційний партнер заходу.

Реєстрація за посиланням: https://it-ease.com/events/mitap-z-vitaliiem-dyatlenko-sto-uklon/