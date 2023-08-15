Взялись за "Тигры" – оккупанты попытались улучшить свой неудачный броневик

После улучшения техника имеет шансы вообще не сдвинуться с места

В ходе недавнего форума "Армия-2023" российские оккупанты представили немало образцов своей техники, одним из наиболее нелепых из которых смотрелся так называемый бронетранспортер "Тигр-М", усиленный броней.

Как подчеркнули в Telegram-канале Clash Report опубликовавшем фото, теперь российская техника напоминает технику из известного постапокалиптического фильма "Безумный Макс".

Действительно, судя по фото бронеавтомобиль буквально завешан броней так, что видны разве что колеса.

"Улучшенный" Тигр

Отметим, что колесный БТР "Тигр" производимый с 2005 года, считается весьма посредственной техникой. Так, хотя он имеет мощное вооружение – пулеметы, станковый гранатомет и 30-мм пушку, его броня весьма слаба и соответствует 3 классу защиты, то есть защищает лишь от стрелкового оружия калибром 7,62-мм. Да и то при условии, что обстрел ведется не бронебойными патронами.

Очевидно по этой причине оккупанты решили значительно усилить броню, установив навесные экраны, но тем самым они значительно усилили нагрузку на двигатель БТР, мощностью всего 150 лошадиных сил.

Хотя по данным оккупантов автомобиль якобы развивает скорость свыше 100 км/ч по шоссе, на деле уже при оккупации Крыма "Тигр" позорно застрял, и не смог переехать через бордюр. Позднее это повторялось не раз, например, в Сирии.

Тигр в Сирии

То есть установка новой брони на "Тигр" без замены двигателя приведет только к ухудшению его ходовых качеств – снижению скорости, росту расхода топлива, большему риску поломки даже не при переезде через бордюр, а просто на шоссе.

В целом, попытки улучшить или создать новую технику без учета слабого двигателя характерны для оккупантов.