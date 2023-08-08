Оккупанты начали производство "супероружия"? Поможет ли новая техника врагу компенсировать потерю пушек

Новое оружие уступает по всем параметрам украинской артиллерии

Огромные потери российских оккупантов в артиллерии – 677 орудий за июль – заставляют их срочно вваодить в строй новые образцы техники для "бога войны", например, САУ "Мальва". Но новый образец, которым стала САУ 2С18 "Пат-С", удивило даже экспертов, ведь данный проект был признан провальным еще в 1980-х годах, т.е., при СССР.

Об этом военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко пишет в своем Telegram-канале, называя его "жутким уродцем".

САУ Пат-С

"Идея о создании САУ 2С18 "Пат-С" возникла в далёких 1980-х и сутью было создание САУ калибра 152-мм, которая бы могла бы… плавать. Основным орудием был нарезной ствол 2А63, который размещался на шасси БМП-3. То есть, эдакая "Мста-С" (условно), но не на шасси Т-80, а дохлой БМП-3", — говорит о сути проекта новой САУ эксперт.

Как подчеркнул Александр Коваленко, оккупанты явно желают обеспечить фронт максимально возможным количеством новых 152-мм САУ.

"Производство БМП-3 в россии налажено, в отличие от Т-80 и "Мста-С", а потому их будут клепать, но есть сомнения в жизнеспособности самой концепции. Но вариантов у ВПК гомункулусов других нет", – подчеркивает эксперт.

Очевидно, под нежизнеспособностью проекта эксперт подразумевал такие минусы САУ "Пат-С":

слабый двигатель – мощности в 450 л.с. может просто не хватить для нормальной мобильности САУ, ведь двигатель рассчитан на БМП-3 с весом до 19 тонн, а гаубица, используемая в данной самоходной артустановке, весит порядка 4 тонн;

слабое бронирование – из-за высокой массы орудия и слабого двигателя на САУ невозможно установить более-менее приемлемую броню;

малая дальность стрельбы – по открытым данным, "Пат-С" способна стрелять максимум на 15 км. В то же время 152 мм САУ "Мста-С" способна бить на 25 км, а 155 мм самоходка стандарта НАТО в рядах ВСУ – на 35-40 км, а с учетом же спецбоеприпасов – до 67 км.

Отметим, что в то время как оккупанты пытаются поставить в строй технику 40-летней давности, Украина получает от Запада самое современное оружие.