Жалкая пародия на "Богдану": в рф срочно приняли на вооружение колесную САУ

Новинка оккупантов уступает Богдане в главном показателе более чем в 1,5 раза

Министерство обороны Украины приняло на вооружение САУ "Богдана" отечественного производства, которая отлично зарекомендовала себя в боях. После этого в минобороны рф тоже решили вооружиться собственной колесной САУ.

Как сообщают ресурсы российских пропагандистов, новая колесная 152 мм САУ 2С43 "Мальва" завершила полевые испытания и принята на вооружение. Ожидается ее поставка в войска.

Колесные САУ имеют ряд преимуществ перед своими гусеничными вариантами – дешевизну, простоту в обслуживании, лучшую маневренность и скорость (правда, только на дорогах, а не на бездорожье). Поэтому не удивительно, что в мире растет тенденция на постановку на вооружение войск именно колесных самоходок.

Но, создавая свою "Мальву", оккупанты оставили старое орудие – пушку калибра 152 мм времен СССР, что делает даже новую САУ устаревшей в сравнении с "Богданой".

САУ Богдана

Так, 152 мм пушка 2А64 имеет такую же длину ствола, что и ее буксируемый вариант – 39 калибров или 5,9 метра, в то время как "Богдана" имеет 155 мм пушку стандарта НАТО длиной 52 калибра, или около 8 метров.

В результате, пушка "Мальвы" может стрелять только на дальность до 25 км, в то время как "Богдана" — минимум на 40 км, или в 1,6 раза дальше. Использование же специальных реактивных боеприпасов увеличивает дальность ведения огня "Богданы" до 60 км.

Таким образом, появление условно "новой" САУ даже в ближайшее время ничем не поможет оккупантам, ведь на производство этой техники потребуется время. Возможно, поспешность объясняется огромными потерями артиллерии оккупантов, которые только в июне 2023-го лишились 688 стволов.

А чем так великолепна "Богдана" в рядах ВСУ — "Телеграф" рассказывал совсем недавно.