Модульная и легкая: ВСУ испытали новейшую винтовку из Австралии

Стрелковый комплекс отвечате всем современным требовнаиям

В ходе противостояния российским оккупантам ВСУ используют массу как нового, так и уже испытанного стрелкового оружия. Иногда случается, что бойцы ВСУ выступают "тестерами" новых стрелковых систем. Так случилось с винтовкой ACAR, созданной австралийским подразделением французской компании Thales Group, небольшая партия которых попала в Украину по инициативе разработчиков.

Об этом сообщают французские СМИ, подчеркивая, что речь идет о малой партии именно для проверки изделия в реальных боевых условиях.

Штурмовая винтовка ACAR является представителем современной западной конструкторской оружейной школы, отвечающая таким требованиям как:

легкость и удобство – без патронов легкий карабин весит всего 2,7 кг, а общая его длина всего 730 мм, что очень удобно для боев в городе;

модульность и универсальность – в зависимости от задачи можно брать ствол разной длины – как винтовку или карабин, под разный калибр – 5,56 и 7,62 мм НАТО или 300 AAC Blackout (тоже 7,62 мм, но слабее НАТОвского стандарта);

емкий магазин – в зависимости от задачи можно брать с собой магазины на 20 и 30 патронов.

Таким образом, стрелковый комплекс ACAR очень напоминает польскую штурмовую винтовку Grot, также способную использоваться как снайперка, автомат и даже пулемет.