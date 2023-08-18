Укр

Модульная и легкая: ВСУ испытали новейшую винтовку из Австралии

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Автор
Штурмовая винтовка ACAR
Штурмовая винтовка ACAR. Фото Открытые источники

Стрелковый комплекс отвечате всем современным требовнаиям

В ходе противостояния российским оккупантам ВСУ используют массу как нового, так и уже испытанного стрелкового оружия. Иногда случается, что бойцы ВСУ выступают "тестерами" новых стрелковых систем. Так случилось с винтовкой ACAR, созданной австралийским подразделением французской компании Thales Group, небольшая партия которых попала в Украину по инициативе разработчиков.

Об этом сообщают французские СМИ, подчеркивая, что речь идет о малой партии именно для проверки изделия в реальных боевых условиях.

Штурмовая винтовка ACAR является представителем современной западной конструкторской оружейной школы, отвечающая таким требованиям как:

  • легкость и удобство – без патронов легкий карабин весит всего 2,7 кг, а общая его длина всего 730 мм, что очень удобно для боев в городе;
  • модульность и универсальность – в зависимости от задачи можно брать ствол разной длины – как винтовку или карабин, под разный калибр – 5,56 и 7,62 мм НАТО или 300 AAC Blackout (тоже 7,62 мм, но слабее НАТОвского стандарта);
  • емкий магазин – в зависимости от задачи можно брать с собой магазины на 20 и 30 патронов.

Таким образом, стрелковый комплекс ACAR очень напоминает польскую штурмовую винтовку Grot, также способную использоваться как снайперка, автомат и даже пулемет.

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#Франция #Австралия #Оружие #Винтовка