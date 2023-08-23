От пуль защитит и от танка спасет: что известно о технике ВСУ из Саудовской Аравии

Броневик из песков успешно сражается в украинских лесах

Бронеавтомобиль Lavr, прибывший в Украину из Саудовской Аравии, служит в одной из аэромобильных бригад и помогает перевозить личный состав на боевые позиции, доставлять провизию и боеприпасы, а также вывозить раненых с поля боя.

Об этом пишет издание Министерства обороны Украины Armyinform. О плюсах техники журналистам рассказал командир отделения Валентин, чье подразделение использует данную технику.

"Внутри может размещаться восемь защитников вместе с амуницией и боеприпасами или провизией. Бывали случаи, когда приходилось почти 16 человек вывозить, потому что был плотный вражеский обстрел. Lavr довольно хорошо себя показал во время боевых выездов. Его броня выдерживает калибр 5,45 мм и 7,62 мм, а также осколки снарядов. Уровень защиты на достаточно высоком уровне, ведь еще ни одна пуля противника не прошла и не ранила моих побратимов", — говорит Валентин.

Один из бойцов экипажа Lavr

Как уточнил боец ВСУ, однажды бронеавтомобиль спас их от танка – маневренность "Лавра" помогла им увернуться от обстрела, а броня выдержала попадание осколков от разрывов снарядов танковой пушки.

Салон броневика достаточно вместителен

В ответ на огонь противника Lavr может ударить из крупнокалиберного пулемета Browning М2 калибра 12,7 мм, его 700-800 выстрелов в минуту на расстоянии до 2 км будут смертельны для пехоты и могут вывести из строя легкобронированную технику.

Пулемет Browning М2 калибра 12,7 мм

Кроме помощи партнеров и союзников ВСУ активно модернизируют собственную технику, например, танки Т-64БВ.