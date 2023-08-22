ВСУ получили танк Т-64БВ модификации 2022 года: чем он хорош (видео)

Несмотря на войну украинские танки продолжают улучшать самым современным оборудованием

В ходе учений одной из частей ВСУ "засветились" украинские танки Т-64БВ, оснащение которых четко показывает: это модернизация 2022 года, что говорит о продолжении работ по улучшению отечественной танковой техники.

Видео с такими модернизированными танками разместил Telegram-канал NMFTE. Очевидно, что на украинских предприятиях продолжают улучшать собственную технику, а не только расчитівать на поставки союзников.

Т-64БВ

Т-64 является разработкой Харьковского завода им.Малышева и начал производиться в конце 1960-х годов, чуть раньше основного российского танка Т-72. Несмотря на возраст, харьковская техника была сделана с огромным запасом прочности, что позволяет ее улучшать и модернизировать. В результате таких улучшений формально более "старый" Т-64 в танковых дуэлях побеждает новый Т-72 оккупантов.

ТТХ Т-64БВ

Как пишет портал "Милитарный", в ходе модернизации 2022 года Т-64БВ получил:

обновленный прицел наводчика ТПН-1ТБО с тепловизионной матрицей, позволившей обнаруживать цели в любых условиях на расстоянии до 6 километров. По некоторой информации, часть танков могла получить альтернативный прицел с электрооптическим преобразователем, а проще говоря — с устройством ночного видения;

современную цифровую радиостанцию ​​L3 Harris военного класса, а также устройство спутниковой навигации СН-4215;

цифровую панель для механика-водителя танка, на которую выводят все необходимые показатели машины;

противокумулятивные бортовые решетки, прикрывающие зону машинно-трансмиссионного отделения;

бронепанель, прикрывающую от осколков командирский пулемет и ящик с патронами, а также дополнительную противоосколочную броневую защиту наружных топливных баков;

динамическую защиту на левой половине башни на месте убранного инфракрасного прожектора "Луна".

Кроме того, на базе Т-64 ВСУ начали делать тяжелые бронетранспортеры для перевозки десанта. Правда, такая техника представлена всего в одном экземпляре.