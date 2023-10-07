Leopard-1 против БМП-2: почему западной технике ВСУ грозит серьезная опасность

Танк беззащитен перед врагом, правда есть один нюанс

Для усиления наступательной мощи ВСУ должны получить около 300 германских танков Leopard-1 производства 1960-1980-х годов. Но когда они начали поступать в войска, с ними обнаружились проблемы. И их техническое состояние — не единственная опасность для украинских экипажей танков.

Об этой опасности в своем Telegram-канале сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. Опасность заключается в слабой защите Leopard-1, чью бортовую броню 30-мм автоматическая пушка российских БМП-1 и БМП-2 способна легко пробить.

И хотя бронебойный боеприпас этой пушки 3УБР6, считает эксперт, это позавчерашний день, а вот бронебойный подкалиберный снаряд ЗУБР8 имеет все шансы сделать из Leopard-1 решето.

"В частности, у БП "Кернер" пробитие с расстояния до 100 метров может составить 45-мм гомогенной брони. Фактически, борт Leopard-1 это сплошное поле для тира любой БМП-2, которой посчастливится иметь в своём боекомплекте именно ЗУБР8. Одно радует, их не так много, а точнее — это очень и очень дефицитный БП. Но это не означает, что его нет", — подчеркивает Александр Коваленко.

По этой причине линейка БМП-1/2/3 и самодельные "броневики со стволами 30-мм+ представляют собой угрозу Leopard-1, резюмирует эксперт.

Впрочем, расстояние в 100 метров, с которых 30-мм пушка уверенно поражает борт Leopard-1, в условиях современного реального боя малодостижима – нарезная 105-мм пушка танка L7A3, скорее всего, поразит БМП задолго до этих 100 метров. Но в реальном бою может быть всякое, предупреждает Александр Коваленко.

Как сообщал "Телеграф", Leopard-1 поступает на вооружение механизированных бригад ВСУ и вполне способен принести немало неприятностей оккупантам.