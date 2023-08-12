Мехбригада ВСУ получила из Дании танки: в чем их преимущества

Хотя машины и не новые, они имеют важным преимуществом перед российскими

44-я механизированная бригада ВСУ пополняется техникой, и вслед за польскими БТР Rosomak часть получила бывшие датские танки Leopard 1A5DK.

Об этом сообщает сайт Defence24 подчеркивая, что броневой составляющей 44-й бригады, хотя бы частично, будут недавно переданные танки Leopard модификации 1A5DK (вероятно, позже будут и классические A5).

Танки Leopard 1A5DK были выкуплены Данией, Нидерландами и Германией у частной компании FFG, которая при списании приобрела их ранее у датской армии.

"Датская" версия танка — это модификация Leopard 1A3 со сварной башней, доведенная до уровня 1A5 в начале 1990-х годов. Ранее танк получил современный стабилизатор вооружения, тепловизионные прицельные устройства и новую компьютеризированную систему управления огнем EMES 18. Последняя была создана на основе современной системы управления огнем EMES 15, заимствованной у танков семейства Leopard 2.

В целом, хотя "Леопарды-1" прекратили производить еще в 1980-х годах, их модернизация сильно усилила возможности танка. Так, ранее на танке стоял стереоскопический дальномер, на котором наблюдатель, пользуясь специальными метками, должен высчитывать дальность. Лазерный прибор делает это автоматически и куда быстрее, то есть, с его помощью можно быстрее и точнее определить расстояние, прицелиться и попасть в цель.

Даже старая, по современным меркам, 105-мм пушка "Леопарда-1", благодаря новым бронебойным оперенным снарядам DM23 и DM33 с вольфрамом, способна пробивать от 350 до 550 мм стальной брони и бороться с Т-62 и Т-72. Правда, последние придется бить в более уязвимые борт и корму.

Также накануне стало известно, что немецкая компания Rheinmetall могла выкупить 50 Leopard 1 у Бельгии для их передачи ВСУ.