Дрон для спецназа: СБУ получила "народный" БПЛА для разведки и бомбардировки

Два дрона смогут вести разведку и сами уничтожать выявленные цели

Бойцы Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины продолжают усиливать свои возможности. Они будут лучше видеть и точнее поражать врага. Теперь для разведки в тылу российской армии спецназ получил еще один новый беспилотник PD-2.

Об этом СБУ сообщает в Telegram-канале ведомства. Данные "птички" спецназовцы используют для розыска и уничтожения целей, в том числе из дальнобойного и высокоточного вооружения.

Инновации на службе ВСУ

Этот беспилотный комплекс СБУ передал фонд "Вернись живым", для чего волонтеры собрали около 30 млн гривен. В его состав входят два разведывательных беспилотника, мобильный пункт передвижения и наземная станция управления, запчасти и другие комплектующие.

Беспилотник PD-2 является вторым, улучшенным вариантом "народного" БПЛА PD-1 (People’s Drone) производства компании "Укрспецсистемс" и являет собой дальний беспилотник с радиусом действий до 1000 км. При этом на участке до 180 км оператор может лично управлять полетом дрона посредством радиосигнала.

Переданы два PD-2

При общем весе в 55 кг PD-2 может нести до 14 кг полезного груза, главным образом разведывательной аппаратуры – несколько камер оснащены мощными зумами для наблюдения и передачи данных в режиме реального времени. Тепловизор же позволяет вести разведку и в ночное время. Наконец, бомбовая нагрузка PD-2 в 3 кг позволяет дрону самому атаковать найденные цели.

Сам дрон способен подниматься на высоту до 5000 метров, двигаться со скоростью от 100 до 140 км/ч и держаться в воздухе до 12 часов.

PD-2 в воздухе

А тем временем германский концерн Rheinmetall приступит к производству для нужд ВСУ автоматизированных комплексов разведки, выявления и уничтожения дронов SurveilSpire.