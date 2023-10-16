Одним махом - 20 побивахом: изъян техники рф уничтожил взвод оккупантов под Авдеевкой

Недостаток техники помог ВСУ уничтожить группу оккупантов

Появление на передовой редкой и старой военной техники российских оккупантов не только делает участие в боевых действиях менее эффективным, но и просто опасным. Примером этого стало недавнее поражение врага под Авдеевкой Донецкой области, где был уничтожен редкий гусеничный бронетранспортер БТР-50П.

Внимание на это в своем Telegram-канале обратил военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, одна особенность БТР и характер его повреждений лишил весь десант шансов на выживание в этой бронемашине.

БТР-50П под Авдеевкой

Еще в феврале 2023 года БТР-50 засветился на фронте – его производили с 1954 года и давно сняли с вооружения. Но из-за нехватки боевых бронированных машин вернули в строй. В свое время были выпущены порядка 6500 единиц, так что их количество на консервации явно было изрядным.

Сам БТР-50П, будучи гусеничной машиной, мог плавать, и хотя имел слабое вооружение (пулемет калибра 7,62 мм) и броню (держит максимум стрелковое оружие), обладал одним преимуществом – в его десантное отделение могли поместиться до 20 человек. Это делало "пятидесятку" одним из наиболее вместительных в его классе в мире.

Однако Александр Коваленко отметил одну особенность БТР-50П, которая явно стоила жизни десантникам.

"Весь цимес в том, что эту машину взрывом перевернуло на крышу, а выход десанта у неё осуществляется именно через неё", — указывает эксперт на изъян БТР-50П, ставший роковым для десанта.

Если при полной загрузке БТР-50П вмещал до 20 человек, то точный и мощный удар перевернувший бронетранспортер уничтожил за раз бо́льшую часть мотострелкового взвода (штатный состав до 30 человек).

Ранее "Телеграф" писал об уничтожении очередных самодельных "шушпанцеров" оккупантов, сделанных на базе тягача МТ-ЛБ из-за нехватки нормальных БМП и БТР.