Неудачная копия "Богданы": почему новая САУ оккупантов – не ровня украинской

Новое орудие оккупантов уступает Богдане в ключевом показателе

Корпорация "Ростех" передала в войска оккупантов первую партию колёсных 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) 2С43 "Мальва". Эта техника только в августе была принята на вооружение в рф.

Об этой передаче сообщают Telegram-каналы пропагандистов. Тем самым оккупанты надеются победить в контрбатарейной борьбе украинскую артиллерию, что выглядит странно.

Хотя идея колесной САУ, которую реализовали в "Мальве", и хороша – она дешевле, проще в обслуживании, лучше маневрирует и быстрее передвигается (правда, только на дорогах), у нее есть один недостаток, свойственный всем еще советским орудиям.

Так, "Мальва" выполнена на шасси БАЗ-6610-027 "Вощина" с колёсной формулой 8х8 и вооружена 152-мм гаубицей 2А64 с длиной ствола 47 калибров. Такое же оружие применяется на гусеничных САУ 2С19 "Мста-С".

В то же время украинская САУ "Богдана", как и вся артиллерия стандарта НАТО калибра 155 мм, имеет длину ствола в 52 калибра. Что это означает на практике?

Более длинный ствол "натовского" орудия позволяет отправить снаряд на бо́льшую дальность (порядка 35 км), а "Богдана" может бить даже на 40-42 км. А вот 152-мм пушка "Мальвы" сможет выстрелить максимум на 29 км, то есть, просто не достанет до позиций артиллерии ВСУ, пока та будет безнаказанно ее уничтожать.

Но очевидно, что россиян недостатки их новейшей техники не смущают, и они бросают ее на передовую, как и другую технику, ценность которой в бою также сомнительна.