Подставили под смертельный огонь ВСУ: оккупанты жалуются на свои дроны

Дрон-камикадзе помог ВСУ уничтожить свой расчет

Потери и нехватка современной техники не только заставляет российских оккупантов гнать на передовую откровенно старые образцы техники, но и быстро принимать на вооружение новые, которые являются откровенно дефектными. Один из них стал причиной гибели расчета дрона, который попытались применить против ВСУ.

О подобном случае сообщают Telegram-каналы российских пропагандистов. Авторы канала возмущаются, что из-за отсутствия других дронов, расчету был выдан откровенно плохой беспилотник.

"Фишкой" этого беспилотника стала его дальность – он может действовать всего на удалении 900 метров от оператора. В результате расчету FPV-дрона пришлось максимально приблизиться к своей передовой, они были замечены бойцами ВСУ и уничтожены.

Дрон рф подставивший свой расчет

"Дрон" этот они проверяли и знали, что его возможности ограничены 900 м полета, расчёт попытался выполнить приказ и переместился максимально близко к линии фронта для работы с этим куском дер…ма, так как ничего другого у них не было, а выдали "это". Сблизившись, расчёт погиб", — резюмируют пропагандисты.

Также оккупанты возмущаются — зачем слать в войска технику, которая летает меньше чем на километр, что делает ее бесполезной. Но, как признаются выше сами пропагандисты, другой у них просто нет.

Впрочем, недавно противник начал использовать новые дроны-камикадзе с дальностью полета до 200 км. Их производят в бывшем ТРЦ в столице Удмуртии – городе Ижевск.