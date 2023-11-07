В это давно пора перестать верить: три мифа о зарядке телефона

Специалисты расставили точки над "i"

Чтобы аккумулятор телефона работал долго и без сбоев, нужно придерживаться простых правил. Наряду с этим существует немало мифов о зарядке смартфона, которые не соответствуют действительности и только усложняют жизнь.

О том, во что давно пора перестать верить, рассказал портал itechua. Некоторые из этих представлений давно устарели, а некоторые никогда и не были правдой.

Зарядка до 100% быстро убивает батарею — миф. Считается, что в этом случае якобы происходит перезаряд, и аккумулятор портится. Это неправда – смартфон не зря называют умным телефоном. В современных моделях зарядка прекращается, когда ее уровень достигает 100%. Однако когда он снизится до 99 процентов, смартфон может снова начать заряжать аккумулятор – и такого действительно допускать не стоит (особенно регулярно оставляю устройство на зарядке на всю ночь). Эксперты советуют держать заряд аккумулятора на уровне 45-85 процентов, но время от времени пренебрегать этим правилом допустимо. А современные модели смартфонов способны сами останавливать подзарядку, когда уровень заряда достигает 80 процентов.

Нельзя пользоваться смартфоном во время зарядки — миф. Якобы он может перегреться и даже загореться. На самом деле ничего такого не произойдет. Батарея действительно будет одновременно и заряжаться, и разряжаться, но это происходит даже если аппарат просто лежит на столе (он использует Wi-Fi, обновляет приложения, обменивается данными и т.п.). В то же время, активное использование смартфона во время заряда действительно заставляет некоторые элементы батареи работать непрерывно, что приводит к их повышенному износу. Поэтому не стоит практиковать это регулярно, но если делать так нечасто — ничего не случится.

Заряжать смартфон можно любым кабелем — миф. Использование некачественного кабеля может привести к выходу из строя контроллера, предотвращающего перезарядку батареи. В результате телефон будет перегреваться, а элементы батареи быстро придут в негодность. Тем, кто пользуется дешевым китайским кабелем, нужно приготовиться к тому, что через несколько месяцев девайс будет разряжаться через несколько часов.

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