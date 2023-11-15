Подойдет для спецназа и передовой: ВСУ первыми в мире получат уникальную технику из Германии

Украину будет первой страной, принявшей эту технику на вооружение

К концу года ВСУ должны будут получить авиадесантные легкие автомобили Caracal из Германии, которые можно усиливать броней. Правда, пока поставка будет небольшой – всего пять машин.

Об этом сообщает сайт компании-производителя – немецкого концерна Rheinmetall. Техника должна поступить в конце 2023-го — начале 2024 года.

Caracal – это тактическая авиадесантная машина на базе гражданского внедорожника Mercedes-Benz G-Сlass. При этом техника изначально сделана для нужд десантных частей, так как ее можно перевозить как во внутренних грузовых отсеках, так и на внешних подвесках вертолетов CH-47F Chinook и CH-53K King Stallion. Конструкция авто позволяет в обоих случаях транспортировать две машины.

Автомобиль создан по модульному принципу, то есть, его можно менять под выполнение определенного типа задач. Например, на Caracal можно установить элементы брони, усилить вооружение противотанковыми ракетами или малокалиберными пушками и получить эдакий легкий бронетранспортер для поддержки в бою пехоты.

Или же напротив, не перегружать транспорт броней и тяжелым оружием, а обойтись пулеметом и получить легкий аналог багги для рейдовых операций спецназа и разведывательных групп. Как предполагает сайт "Милитарный", вероятнее всего "Каракалы" пойдут на вооружение Сил специальных операций и Сил специального назначения ГУР Минобороны Украины.

Ранее эксперт предупредил о возможной смене тактики оккупантами, которые могут использовать мобильные группы на легких багги.