Оккупанты готовятся сменить тактику и закупают новую технику: эксперт предупредил об опасности

Новую технику оккупанты хотят закупить сотнями, правда есть ряд нюансов

Российские оккупанты объявили о закупке у Китая багги Desertcross 1000-3 производства AODES. Хотя данная техника весьма специфична – не обеспечивает защиту экипажу и не имеет мощного вооружения, их закупка говорит о важных изменениях в тактике оккупантов, как они это делают под Бахмутом.

Об этом в своем Telegram-канале пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По словам эксперта, заявленная закупка 1000 таких багги к 500 которые у рф уже имеются, говорит о важных вещах.

Так, во-первых, заявление рассчитано на пропагандистский эффект и должно показать "поддержку" Китая россии, хотя сами багги не являются оружием, и потому могут продаваться свободно. К тому же, фирма AODES является совместной американо-китайской компанией, что может вызвать протест со стороны партнеров из США.

Но, во-вторых, и в главных, по мнению Александра Коваленко, эта покупка говорит о смене тактики и подхода к ведению боевых действий российским командованием, в перспективе.

"Desertcross 1000-3 — это багги с повышенной проходимостью, позволяющий в условиях бездорожья не только решать логистические вопросы и эвакуировать раненых, но и осуществлять рейдовые мероприятия, проводить диверсионно-разведывательную деятельность. То есть, командование РОВ всерьёз готовится к переведению по ряду участков войны именно в такую плоскость. К тому же, багги позволяют высокомобильно использовать дозорные группы, для противодействия противнику. Например, из-за отсутствия мобильности РОВ буквально на глазах теряют контроль над левым берегом Днепра", — объясняет Александр Коваленко.

Есть и еще один вариант – оккупанты просто решили украсть бюджетные средства, ведь один такой багги оценивается российской стороной, в зависимости от комплектации, в 20-26 тыс. долларов, хотя средняя стоимость 16 тысяч. Да и с учётом заявлений о закупке уже полутысячи таких машин, на фронте их пока не наблюдали.

Сам Desertcross 1000-3 — это сравнительно легкое, весом около 900 килограммов, транспортное средство, способное перевозить позезный груз до 300 кг, что сравнимо с весом миномета и нескольких бойцов. Такая группа, пользуясь высокой мобильностью, может проводить рейды по тылам, наносить внезапные удары и производить обстрелы, быстро затем исчезая.

Вооруженные силы Украины также имеют багги, но их поставляют воинам лишь отдельные группы волонтеров.