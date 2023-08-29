Укр

Не только для спецназа: ВСУ получили новую технику от украинских волонтеров

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
Багги для ВСУ
Багги для ВСУ. Фото Открытые источники

Новая техника пригодится не только спецназу, но и для выполнения других задач

Кроме различной тяжелой техники, ВСУ получают специальные легкие автомобили багги для проведения диверсий и прочих специальных задач. Причем поставщиками выступают украинские волонтеры.

Об этом пишет военный обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем блоге. По его словам, волонтёрская группа "Baggi для ВСУ" из Винницы передала для нужд военных 11 лёгких внедорожников "Хижак". И это уже вторая такая передача.

По его словам, багги "Хижак" делают на базе автомобилей ВАЗ, позаимствовав у этого шасси ряд узлов, что упрощает ремонт даже в полевых условиях, с учётом непритязательности многих деталей этих авто.

При этом сам багги куда легче ВАЗа — его вес немногим больше 700 кг, что придаёт машине достаточную подвижность: при мощности двигателя в 65 л.с. разгоняется до 110 км/ч.

"Функционал багги не только осуществление диверсионно-разведывательной деятельности, но и подвоз грузов, боеприпасов, продуктов питания, благодаря грузовым отсекам. Также багги может использоваться для эвакуации раненых с поля боя", — говорит об основных задачах "Хищника" на поле боя Александр Коваленко.

Как подчеркивает эксперт, особый интерес вызывает универсальная турель, на которую может быть установлен 12,7 мм пулемёт М-2 Browning или ДШК, автоматический гранатомёт АГС-17/КБА-119 или MK-19. На багги также предусмотрены крепежи для размещения противотанковых гранатомётов или ПЗРК.

При этом относительно низкий профиль позволяет замаскировать багги в кустах, что очень удобно для организации разного рода засад.

"К сожалению, когда идёт речь о поставках той или иной техники ВСУ, то повышенный интерес к ББМ, бронеавтомобилям, при этом багги всегда остаются либо на заднем плане, либо вовсе без должного внимания. В свою очередь, для успешной работы мобильных ДРГ эти машины очень важны, и любой боец ССО подтвердит, насколько это полезная машина для скрытых рейдов", — подчеркивает роль подобной техники Александр Коваленко.

Ранее на вооружении Сил специальных операций ВСУ "засветились" багги Polaris MRZR 4, используемые спецназом США и их морскими пехотинцами.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Багги