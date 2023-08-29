Не только для спецназа: ВСУ получили новую технику от украинских волонтеров

Новая техника пригодится не только спецназу, но и для выполнения других задач

Кроме различной тяжелой техники, ВСУ получают специальные легкие автомобили багги для проведения диверсий и прочих специальных задач. Причем поставщиками выступают украинские волонтеры.

Об этом пишет военный обозреватель "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем блоге. По его словам, волонтёрская группа "Baggi для ВСУ" из Винницы передала для нужд военных 11 лёгких внедорожников "Хижак". И это уже вторая такая передача.

По его словам, багги "Хижак" делают на базе автомобилей ВАЗ, позаимствовав у этого шасси ряд узлов, что упрощает ремонт даже в полевых условиях, с учётом непритязательности многих деталей этих авто.

При этом сам багги куда легче ВАЗа — его вес немногим больше 700 кг, что придаёт машине достаточную подвижность: при мощности двигателя в 65 л.с. разгоняется до 110 км/ч.

"Функционал багги не только осуществление диверсионно-разведывательной деятельности, но и подвоз грузов, боеприпасов, продуктов питания, благодаря грузовым отсекам. Также багги может использоваться для эвакуации раненых с поля боя", — говорит об основных задачах "Хищника" на поле боя Александр Коваленко.

Как подчеркивает эксперт, особый интерес вызывает универсальная турель, на которую может быть установлен 12,7 мм пулемёт М-2 Browning или ДШК, автоматический гранатомёт АГС-17/КБА-119 или MK-19. На багги также предусмотрены крепежи для размещения противотанковых гранатомётов или ПЗРК.

При этом относительно низкий профиль позволяет замаскировать багги в кустах, что очень удобно для организации разного рода засад.

"К сожалению, когда идёт речь о поставках той или иной техники ВСУ, то повышенный интерес к ББМ, бронеавтомобилям, при этом багги всегда остаются либо на заднем плане, либо вовсе без должного внимания. В свою очередь, для успешной работы мобильных ДРГ эти машины очень важны, и любой боец ССО подтвердит, насколько это полезная машина для скрытых рейдов", — подчеркивает роль подобной техники Александр Коваленко.

Ранее на вооружении Сил специальных операций ВСУ "засветились" багги Polaris MRZR 4, используемые спецназом США и их морскими пехотинцами.