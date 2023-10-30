Тюнингованные, багги и даже жилые прицепы: что интересного показали на выставке ретроавто в Киеве

Было много интересных экспозиций.

В столице в честь дня День автомобилиста и дорожника прошли интересные ивенты. Это благотворительный ретро-фестиваль автомобилей и выставка ретро авто от Old Car Service и Old Car Land.

В рамках благотворительного ретро фестиваля собирали деньги для наших военных, защищающих Украину от российского агрессора. Об этом сообщает "Автоцентр".

Что показали на выставке спортивной экзотики КМАМК

В разных экспозициях презентовали три роскошных автомобиля от Roycestars Royal Motors. Это Buick Electra 1962 года, Cadillac Deville 1959 розового цвета и Horch 853A 1937 года в алой расцветке. Расскажем подробные о каждой из этих уникальных машин.

Buick Electra 1962

Buick Electra 1962 – это часть истории автомобильной промышленности в США. Этот автомобиль был частью линейки полноразмерных лимузинов, популярных в 60-х годах. Его вес, размер и стиль отражали расцвет американской культуры автомобилестроения в этот период.

Внешний вид Electra 225 поражает большими габаритами, аэродинамической формой и просторным салоном. Внутренний дизайн автомобиля радовал элегантностью и роскошью, с большими диваноподобными сиденьями и дорогостоящей отделкой.

Что касается технических характеристик, то Electra 225 в 1962 году оснащался мощным V8-двигателем объемом 6,6 литра с мощностью 325 л.с. Electra 225 также был одним из первых автомобилей, внедривших новую систему безопасности – двухцилиндровый тормоз для улучшения эффективности торможения.

Cadillac Deville 1959

Cadillac Deville 1959 года выпуска является примером стиля и роскоши 50-х годов. Он определил новые стандарты в дизайне, технике и комфорте. Одной из его достопримечательностей были струящиеся хромированные детали на боковых панелях.

DeVille 1959 отличался своей длиной, просторным салоном и роскошными материалами исполнения. Он имел мощный V8-двигатель, который обеспечивал импозантную мощность для того времени.

Horch 853A 1937 года

Horch 853A 1937 стал настоящим сюрпризом на выставке, ведь он пережил бомбардировки во время Второй мировой войны, когда хранился на одном из немецких заводов. Впоследствии автомобиль захватил маршал французской армии, после чего несколько раз его перепродавали и реставрировали.

Этот автомобиль отличался изысканным дизайном и высоким качеством исполнения. Под капотом у него мощный 8-цилиндровый двигатель объемом 5 литров.

Также на выставке показали дрэгстер от команды автоспорта White Bit Racing Team. Это сверхмощный гоночный автомобиль, который на трассе может выдавать 1500 лошадиных сил.

Еще один интересный экземпляр экспозиции – BMW E30 PRO RWD с мощностью 1100 лошадиных сил. Он может разгоняться с нуля до сотни всего за 1,22 секунды и установил 2 рекорда скорости в 2011 и 2012 годах.

Уникальным участником выставки стал спортивный пикап ЗАЗ-968 после тюнинга. Предназначенный для спортивных соревнований, автомобиль получил форсированный мотор от "Таврии". В салоне есть спортивные сиденья от Recaro и специальный каркас безопасности из труб.

Также на выставке показали тюнингованные автомобили разных производителей, разработанные специально для тяжелого бездорожья. А отечественный производитель кемперов – компания Life Style Camper – показал соединенный с пикапом Volkswagen Amarok жилой прицеп. Похожих автомобилей было 2 – ретро-домик на колесах удачно скомбинировали с "Волгой". Больше смотрите в видео:

Выставка ретроавто от Old Car Service и Old Car Land

Это мероприятие состоялось в Наводническом парке, как раз возле памятника Кию, Щеку, Хориву и их сестре Лыбидь. Здесь на всеобщее обозрение выставили десятки разных ретро авто. О самых старых и интересных из них читайте дальше.

Audi Front UW225 1936 года

Front UW225 был впервые представлен в 1933 году. У него был прогрессивный дизайн для своего времени - аэродинамическая форма и передовые технические решения. Двигатель этого автомобиля был расположен впереди передней оси, что предоставляло больше места для пассажиров в салоне.

Автомобиль оснащался 6-цилиндровым рядным двигателем объемом 2,25 литра с мощностью 55 лошадиных сил. Audi Front UW225 выпускался в разных типах кузова. На фото представлена открытая версия.

Opel Super 6 1937 года

Выпущенный в 1937 году Opel Super 6 был очень важным автомобилем для компании и отражал изысканность и технологический прогресс своего времени. Он отличался своей элегантной внешностью и классным дизайном как для 30-х годов. Автомобиль имеет 6-цилиндровый двигатель.

De Soto S6 в 1939 году

De Soto S6 1939 года – часть линейки автомобилей, которые в 30-40-е производила компания De Soto, филиал Chrysler Corporation. Это среднеразмерный автомобиль с мощным для своего времени шестицилиндровым двигателем. De Soto S6 отличался классическим дизайном и стилем 30-х годов и ярко отражал автомобильную культуру тех лет.

Fiat NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 года

Это спортивный кабриолет совместного производства итальянской компании Fiat и германской NSU. Fiat NSU 1100 Sport Cabriolet в 1938 году был известной малолитражной машиной с 1,1-литровым мотором и мощностью в 34 лошадиные силы.

Интересным экземпляром также оказался Willys MB с армейским прицепом. Участники выставки обращали внимание на тюнингованный внедорожник Chevrolet Suburban, Dodge Dart 1960 года выпуска, "Запорожцы" разных лет и другие авто от разных брендов. Больше — в видео от Yuriy Gogolev :

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