Тюнінговані, багі і навіть житлові причепи: що цікавого показали на виставці ретроавто у Києві

Було багато цікавих експозицій.

У столиці у честь дня День автомобіліста та дорожника відбулися цікаві івенти. Це благодійний ретро-фестиваль автомобілів та виставка ретроавто від Old Car Service та Old Car Land.

У рамках благодійного ретрофестивалю збирали гроші для наших військових, які захищають Україну від російського агресора. Про це повідомляє "Автоцентр".

Що показали на виставці спортивної екзотики КМАМК

У різних експозиціях презентували три розкішних авто від Roycestars Royal Motors. Це Buick Electra 1962 року, Cadillac Deville 1959 рожевого кольору і Horch 853A 1937 року у яскраво-червоному забарвленні. Розкажемо детальні про кожну з цих унікальних машин.

Buick Electra 1962

Buick Electra 1962 — це частина історії автомобільної промисловості в США. Цей автомобіль був частиною лінійки повнорозмірних лімузинів, які були популярні в 60-х роках. Його вага, розмір і стиль відображали розквіт американської культури автомобілебудування в цей період.

Зовнішній вигляд Electra 225 вражає: великі габарити, аеродинамічна форма та просторий салон. Внутрішній дизайн автомобіля радував елегантністю та розкішшю, з великими диваноподібними сидіннями і коштовною обробкою.

Що стосується технічних характеристик, то Electra 225 1962 року оснащувався потужним V8-двигуном об'ємом 6,6 літра з потужністю 325 к.с. Electra 225 також був одним з перших автомобілів, які впровадили нову систему безпеки — двоциліндрові гальма для покращення ефективності гальмування.

Cadillac Deville 1959

Cadillac Deville 1959 року випуску є прикладом стилю та розкоші 50-х років.Він визначив нові стандарти в дизайні, техніці та комфорті. Однією з його визначних особливостей були хвилясті хромовані деталі на бічних панелях.

DeVille 1959 відрізнявся своєю довжиною, просторим салоном та розкішними матеріалами виконання. Він мав потужний V8-двигун, який забезпечував вражаючу потужність для того часу.

Horch 853A 1937 року

Horch 853A 1937 року став справжнім сюрпризом на виставці, адже він пережив бомбардування під час Другої світової війни, коли зберігався на одному з німецьких заводів. Згодом автомобіль захопив маршал французької армії, після чого його кілька разів перепродували та реставрували.

Цей автомобіль відзначався вишуканим дизайном та високою якістю виконання. Під капотом у нього потужний 8-циліндровий двигун об'ємом 5 літрів.

Також на виставці показали дрегстер від команди автоспорту White Bit Racing Team. Це надпотужне гоночне авто, яке на трасі може видавати 1500 кінських сил.

Ще один цікавий екземпляр експозиції — BMW E30 PRO RWD з потужністю 1100 кінських сил. Він може розганятися з нуля до сотні всього за 1,22 секунди і встановив аж 2 рекорди швидкості у 2011 та 2012 роках.

Унікальним учасником виставки став спортивний пікап ЗАЗ-968 після тюнінгу. Призначений для спортивних змагань, автомобіль отримав форсований мотор від "Таврії". У салоні є спортивні сидіння від Recaro та спеціальний каркас безпеки із труб.

Також на виставці показали тюнінговані автомобілі різних виробників, які були розроблені спеціально для важкого бездоріжжя. А вітчизняний виробник кемперів — компанія Life Style Camper — показав з’єднаний із пікапом Volkswagen Amarok житловий причеп. Схожих автомобілів було 2 — ретро-будиночок на колесах вдало скомпонували з "Волгою". Більше дивіться у відео:

Виставка ретроавто від Old Car Service та Old Car Land

Цей захід відбувся у Наводницького парку, якраз біля пам’ятника Кию, Щеку, Хориву та їхній сестрі Либідь. Тут на загальний огляд виставили десятки різних ретроавто. Про найстаріші та найцікавіші з них читайте далі.

Audi Front UW225 1936 року

Front UW225 був вперше представлений у 1933 році. Він мав прогресивний дизайн для свого часу, включаючи аеродинамічну форму та передові технічні рішення. Двигун цього автомобіля був розташований попереду передньої осі, що надавало більше місця для пасажирів у салоні.

Автомобіль оснащувався 6-циліндровим рядним двигуном об'ємом 2,25 літра, з потужністю 55 кінських сил. Audi Front UW225 випускався у різних типах кузова. На фото представлена відкрита версія.

Opel Super 6 1937 року

Випущений у 1937 році, Opel Super 6 був дуже важливим автомобілем для компанії та відображав вишуканість та технологічний прогрес свого часу. Він вирізнявся своєю елегантною зовнішністю та класним дизайном, як для 30-х років. Авто має 6-циліндровий двигун.

De Soto S6 1939 року

De Soto S6 1939 року — частина лінійки автомобілів, які у 30-40-і виробляла компанія De Soto, філія Chrysler Corporation. Це середньорозмірний автомобіль з потужним для свого часу шестициліндровим двигуном. De Soto S6 вирізнявся класичним дизайном та стилем 30-х років і яскраво відображав автомобільну культуру тих років.

Fiat NSU 1100 Sport Cabriolet 1938 року

Це спортивний кабріолет спільного виробництва італійської компанії Fiat та німецької NSU. Fiat NSU 1100 Sport Cabriolet у 1938 році був відомою малолітражною машиною з 1,1-літровим мотором та потужністю 34 кінські сили.

Цікавим екземпляром також виявився Willys MB з армійським причепом. Учасники виставки звертали увагу на тюнінгований позашляховик Chevrolet Suburban, Dodge Dart 1960 випуску, "Запорожці" різних років та інші авто від різних брендів. Більше — у відео від Yuriy Gogolev:

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