Повний неліквід: топ-5 популярних авто, які неможливо продати

Авто бізнес-класу, які виявилися неліквідними

Купуючи авто, майбутній автовласник найчастіше звертає увагу на якість, вигляд машини, а також на її ціну. Про майбутнє автомобіля думають лише у контексті того, скільки років експлуатації він витримає.

Але часто стаються такі ситуації, коли ТЗ необхідно продати — через певні обставини, бажання заміни на нове тощо. Та, на превеликий жаль, не усі з цих автомобілів можна легко продати. Існує багато, на перший погляд, класних, преміальних автомобілів, які чомусь дуже погано продаються. Топ-5 автомобілів, які неможливо продати, публікує автор ютуб-каналу Dima Turok.

Cadillac XTS

Максимально рідкісне авто, яке коштує від 15 тисяч доларів. По суті це представницьке авто від Cadillac, але продати її дуже важко навіть за умови зниження ціни.

Причини — відсутність запчастин та спеціалістів на сервісах, які уміють ремонтувати таке авто. Дизайн тут теж специфічний — машина не виглядає дорогою, що дуже дивно для марки Cadillac.

До того ж опціональне оснащення у Cadillac XTS дещо гірше, ніж у конкурентів. Двигун у Cadillac XTS був лише один — 3,6-літровий, його потужність складала 304 кінських сили.

Nissan Altima

Модель Nissan Altima періодично зустрічається на українських дорогах, але має дуже дивний дизайн. Це щось посередині між ретро та сучасністю, яке не дуже добре перемішали. А через те, що технології, застосовані в Altima, дуже застарілі, модель не купують навіть завзяті поціновувачі марки Nissan. Функції, які є у салонах такого авто 2014-2015 років, були популярні ще у седанах початку тисячоліття.

Тому цей бізнес-седан 2014 року можна купити в Україні за ціною від 8,5 до 14 тисяч доларів. Ціна пояснюється просто — відсутністю попиту.

Lincoln MKZ

Lincoln MKZ — рідкісне в Україні авто представницького класу. Купивши його, будьте певні: цей Lincoln залишиться з вами надовго.

Причини дуже прості: запчастин до нього мало, зазвичай на них треба дуже довго чекати, братися за ремонт готові лише спеціалізовані сервісні центри (в Україні їхню кількість можна порахувати на пальцях однієї руки). Хоча до надійності питань немає.

А ще — Lincoln має специфічні грати радіатора, які подобаються не всім, бо роздвоєні і нагадують крила. У салоні Lincoln є усі топові фішки, як у сучасних авто цього класу, а також якісні матеріали.

Сьогодні Lincoln із 2000-х продають за 7-8 тисяч, друге покоління — за 10-15. А останнє покоління — від 15 тисяч доларів.

Alfa Romeo Giulietta

При першому погляді на авто відразу впадає в око дивний дизайн, дещо застарілий на свій час. Додамо ще сюди рідкісну марку і стереотипне уявлення про ненадійність італійців, і виходить максимально непопулярний автомобіль, продаж якого стає складним завданням.

Попри три роки гарантії, під кінець серії модель втратила 40-50% вартості. Уявляєте?

Проте є і переваги. Зокрема, це широкий асортимент двигунів — від 1,3-літрового на 100 "коней" до 1,7-літрового спортивного з 235 і більше кінськими силами. До того ж, автомобіль має відмінну керованість, на рівні з BMW. Якість салону та кількість опцій — ще одна перевага моделі.

Kia Sorento

Kia Sorento автор відео називає справжнім провалом корейців і не розуміє, чому це авто все ще випускають попри низький рівень продажу. Річ у тім, що достеменно невідомо, до якого класу належить Kia Sorento, адже кому потрібен компактний кросовер, оберуть Kia Sportage, а для вишуканих покупців більше підійде Kia Mohave.

"Соренто" коштує такі ж гроші, але має набагато гіршу якість оздоблення, менше опцій та систем безпеки. Навіть у нових лінійках Kia Sorento не вирізняється дизайном.

З салону це авто зараз продається за шалені гроші, за які можна купити, наприклад, Audi Q5. З цією моделлю "Соренто" аж ніяк не порівняється.

Насправді таких авто, які виглядають дуже навіть презентабельно, є багато. "Телеграф" обов’язково про них розповість у наступних матеріалах.

Раніше "Телеграф" повідомляв про 3 популярних моделі вживаних авто, які не варто купувати. Вони ламаються ледь не щодня.