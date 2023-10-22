Які авто українці найчастіше купували у вересні: перелік популярних моделей

Найпопулярніші в Україні авто

У вересні 2023 року українці придбали 5,7 тисячі нових автомобілів, на вторинному ринку — понад 108 тисяч. Серед них є автомобілі з різними видами палива — бензинові, дизельні, авто з газобалонним обладнанням, гібриди та електрокари.

"Телеграф" розповідає про найпопулярніші моделі, представлені у різних класах. Тут є авто з різними видами двигунів та за різними цінами, тому кожен зможе вибрати, що підходить саме йому.

З бензиновим мотором — Mazda CX-5

Одним з найпопулярніших авто на бензиновому моторі став компактний кросовер Mazda CX-5. Він має стильний дизайн, відомий своєю відмінною якістю та керованістю.

Mazda CX-5 завдяки своїй комфортній підвісці може комфортно перевозити людей навіть при поганому дорожньому покритті. Залежно від покоління, цей автомобіль випускався з різними двигунами: 2,0, 2,2, 2,5 літра. Їхня потужність може досягати 190 кінських сил.

У салоні ви знайдете добре продуманий дизайн з використанням високоякісних матеріалів. Багажник місткий та практичний, для додаткового простору можна скласти задні сидіння.

У 2021 році машина отримала дисплей з діагоналлю 10,25 дюйма, підтримку Android Auto, Apple CarPlay. Звісно, тут повно безпекових функцій. В Україні Mazda CX-5 можна купити за ціною від 14 до 30 тисяч доларів залежно від року випуску, комплектації та пробігу.

З дизельним мотором — Renault Duster Diesel

Renault Duster Diesel — це версія компактного кросовера Renault Duster, яка оснащена дизельним двигуном, більш економним у порівнянні з бензиновою версією. Такий двигун надає автомобілю вищий крутний момент, що особливо важливо при перевезенні вантажів, коли потрібна більша потужність. Проте обслуговування таких авто дорожче.

В Україні найбільш популярними є Renault Duster Diesel варіанти з 1,5-літровим дизельним мотором, що розвиває 110 к.с. Коштують такі авто від 9 до 26 тисяч доларів залежно від року випуску.

Гібриди — Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid — це гібридний компактний кросовер, який виробляється японським автовиробником Toyota. Ця модель є популярною серед споживачів, оскільки поєднує в собі якість, функціональність та ефективність.

RAV4 Hybrid обладнана гібридною системою, яка поєднує бензиновий двигун з електричним двигуном. Ця система дозволяє автомобілю працювати на бензині, електроенергії або обидвох варіантах, серйозно зекономивши.

У салоні ви знайдете масу сучасних технологій. Це різні системи безпеки та допомоги при водінні, інформаційно-розважальна система та багато іншого. RAV4 має просторий салон і задні сидіння, а також великий багажник.

Завдяки цьому Toyota RAV4 є одним з найпопулярніших автомобілів у світі. В Україні, залежно від року випуску та комплектації, такі авто можна придбати за ціною від 18 до 51 тисячі доларів.

Електричні — Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 — це електричний кросовер, який виробляється німецьким автовиробником Volkswagen. Він є частиною електричної лінійки автомобілів Volkswagen ID. Це один з найпопулярніших електрокарів у світі та в Україні.

Volkswagen ID.4 оснащений батареєю з непоганою дальністю поїздки на одному заряді — до 550 км у нових версіях. При цьому ID.4 є повнорозмірним. Він має просторий і комфортний салон, стандартну домашню зарядку та швидку на станціях.

Цікавою родзинкою є наявність еко-режиму, який може регулювати швидкість в залежності від дорожнього руху та ситуації на дорозі.

З газобалонним обладнанням — Mitsubishi Outlander та Hyundai Tucson

У цій категорії найпопулярнішими стали відразу 2 автомобілі — Mitsubishi Outlander і Hyundai Tucson.

Mitsubishi Outlander з ГБО

Mitsubishi Outlander — це компактний кросовер, вироблений японською компанією Mitsubishi. Ця модель відома своєю просторістю, комфортом і можливістю перевозити багато пасажирів і вантажі.

Газобалонне обладнання (ГБО) дозволяє автомобілю працювати на стиснутому природному газі. Це доступно та економно у порівнянні з бензиновими та дизельними авто. Хоча серед експертів є побоювання, що скоро газ в Україні здорожчає.

А ще Outlander славиться своєю просторістю, тому відмінно підходить для великих компаній та сімей. Ціновий діапазон тут дуже великий — від 5 тисяч за старі моделі і до 49 за Mitsubishi Outlander 2023 року випуску.

Hyundai Tucson з ГБО

Hyundai Tucson — ще один компактний кросовер, але вироблений південнокорейською компанією Hyundai. Tucson славиться своїм стильним зовнішнім виглядом та сучасними технологіями у салоні.

Він має виразну передню частину з великою радіаторною решіткою та LED-фарами. Дизайн елементи та деталі можуть різнитися залежно від конкретного покоління та ринкових вимог. В Україні таке авто з ГБО продається за ціною від 7 до 25 тисяч доларів.

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