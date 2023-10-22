Какие авто украинцы чаще всего покупали в сентябре: список популярных моделей

Самые популярные в Украине авто

В сентябре 2023 года украинцы приобрели 5,7 тысяч новых автомобилей, на вторичном рынке — более 108 тысяч. Среди них есть автомобили с разными видами топлива — бензиновые, дизельные, авто с газобаллонным оборудованием, гибриды и электрокары.

"Телеграф" рассказывает о самых популярных моделях, представленных в разных классах. Здесь есть авто с разными видами двигателей и по разным ценам, поэтому каждый сможет выбрать, что подходит именно ему.

С бензиновым мотором – Mazda CX-5

Одним из самых популярных авто на бензиновом моторе стал компактный кроссовер Mazda CX-5. Он имеет стильный дизайн, известный своим отличным качеством и управляемостью.

Mazda CX-5, благодаря своей комфортной подвеске, может комфортно перевозить людей даже при плохом дорожном покрытии. В зависимости от поколения, этот автомобиль выпускался с разными двигателями: 2,0, 2,2, 2,5 литра. Их мощность может достигать 190 лошадиных сил.

В салоне вы найдёте хорошо продуманный дизайн с использованием высококачественных материалов. Багажник вместительный и практичный, для дополнительного пространства можно сложить задние сиденья.

В 2021 году машина получила дисплей с диагональю 10,25 дюйма, поддержку Android Auto, Apple CarPlay. Конечно, здесь полно функций безопасности. В Украине Mazda CX-5 можно купить по цене от 14 до 30 тысяч долларов в зависимости от года выпуска, комплектации и пробега.

С дизельным мотором – Renault Duster Diesel

Renault Duster Diesel – это версия компактного кроссовера Renault Duster, которая оснащена дизельным двигателем, более экономичным по сравнению с бензиновой версией. Такой двигатель придает автомобилю более высокий крутящий момент, что особенно важно при перевозке груза, когда требуется большая мощность. Однако обслуживание таких автомобилей дороже.

В Украине наиболее популярны Renault Duster Diesel варианты с 1,5-литровым дизельным мотором, развивающий 110 л.с. Стоят такие автомобили от 9 до 26 тысяч долларов в зависимости от года выпуска.

Гибриды — Toyota RAV4 Hybrid

Toyota RAV4 Hybrid – это гибридный компактный кроссовер, производимый японским автопроизводителем Toyota. Эта модель популярна среди потребителей, поскольку сочетает в себе качество, функциональность и эффективность.

RAV4 Hybrid оборудована гибридной системой, сочетающей бензиновый двигатель с электрическим двигателем. Эта система позволяет автомобилю работать на бензине, электроэнергии или обоих вариантах, серьезно сэкономив.

В салоне вы найдёте массу современных технологий. Это разные системы безопасности и помощи при вождении, информационно-развлекательная система и многое другое. RAV4 имеет просторный салон и задние сиденья, а также большой багажник.

Благодаря этому Toyota RAV4 является одним из самых популярных автомобилей в мире. В Украине в зависимости от года выпуска и комплектации такие авто можно приобрести по цене от 18 до 51 тысячи долларов.

Электрические — Volkswagen ID.4

Volkswagen ID.4 – это электрический кроссовер, который производится немецким автопроизводителем Volkswagen. Он является частью электрической линейки автомобилей Volkswagen ID. Это один из самых популярных электрокаров в мире и Украине.

Volkswagen ID.4 оснащен батареей с хорошей дальностью поездки на одном заряде – до 550 км в новых версиях. При этом ID.4 является полноразмерным. Он имеет просторный и комфортный салон, стандартную домашнюю зарядку и быструю на станциях. Интересной изюминкой есть наличие эко-режима, который может регулировать скорость в зависимости от дорожного движения и ситуации на дороге.

С газобаллонным оборудованием – Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson

В этой категории самыми популярными стали сразу 2 автомобиля – Mitsubishi Outlander и Hyundai Tucson.

Mitsubishi Outlander с ГБО

Mitsubishi Outlander – это компактный кроссовер, производимый японской компанией Mitsubishi. Эта модель известна своей просторностью, комфортом и возможностью перевозить много пассажиров и грузы.

Газобаллонное оборудование (ГБО) позволяет автомобилю работать на сжатом природном газе. Это доступно и экономно по сравнению с бензиновыми и дизельными автомобилями. Хотя среди экспертов есть опасения, что скоро газ в Украине подорожает.

А еще Outlander славится своей просторностью, потому отлично подходит для больших компаний и семей. Ценовой диапазон здесь очень велик – от 5 тысяч за старые модели и до 49 за Mitsubishi Outlander 2023 года выпуска.

Hyundai Tucson из ГБО

Hyundai Tucson – еще один компактный кроссовер, но произведенный южнокорейской компанией Hyundai. Tucson славится своим стильным внешним видом и современными технологиями в салоне.

Он имеет выразительную переднюю часть с большой решеткой радиатора и LED-фарами. Дизайн элементов и деталей может различаться в зависимости от конкретного поколения и рыночных требований. В Украине такой автомобиль с ГБО продается по цене от 7 до 25 тысяч долларов.

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