AS-90 или "Мста-С": почему британская САУ лучше российской (видео)

Британская САУ превосходит артиллерию оккупантов по трем параметрам

ВСУ получили от западных партнеров более 30 самоходных артиллерийских установок (САУ) AS-90, которые с успехом громят российских оккупантов. Благодаря своим характеристикам, самоходки союзников даже превосходят более "молодые" российские установки "Мста-С".

Видео с работой САУ AS-90 изнутри выложил на своем Telegram-канале известный украинский журналист Андрей Цаплиенко. Он подчеркнул, что самоходка была принята на вооружение в 1993-м году, а башня была установлена на польскую САУ "Краб", также имеющуюся в ВСУ.

Внутри AS-90

Если сравнивать AS-90 и "Мста-С", основных противников в артиллерийских дуэлях, то "британка" имеет некоторое преимущество:

в дальности – "Мста-С" бьет на 24,7 км обычным снарядом и на 29 км — активно-реактивным; а AS-90 – на 25 км обычным снарядом из пушки длиной 39 калибров и на 30 км – из пушки в 52 калибра модификации Braveheart. Активно-реактивный снаряд же полетит еще дальше;

в скорострельности – максимальный темп стрельбы "Мста-С" составляет 7-10 выстрелов в минуту, AS-90 может делать до трех выстрелов за 10 секунд или до 18 в минуту, правда, в реальности максимальный темп стрельбы используется редко;

в бронировании – максимальная толщина брони "британки" составляет до 17 мм, у российской САУ чуть меньше – 15 мм, но в условиях боя даже эта разница может стать важной, например, остановив осколок от снаряда, защитив расчет и важные узлы самоходки.

И эти преимущества AS-90 имеет, несмотря на то, что она на 19 лет старше чем "Мста-С", принятая на вооружение в 2012 году.

При этом российские оккупанты стараются копировать более удачные образцы вооружения. Но делают это весьма топорно, как в случае с украинской колесной САУ "Богдана".