"Варта" меняется: что может украинский броневик и как обновляется (видео)

Бронемашина избавляется от лишнего

Украина имеет немало наработок в сфере колесной бронетехники. Среди бронеавтомобилей выделяется "Варта". Ее впервые представили в 2015 году как машину для спецназовцев полиции "КОРД". Используют его также и в силах спецопераций Нацгвардии.

Бронеавтомобиль был создан на шасси белорусского МАЗа. В компании-производителе "Украинская бронетехника" анонсируют обновленную версию "Варты" без комплектующих из Беларуси. Особенностью "Стоимости" является то, что для усиленной защиты от мин не только днище машины имеет V-образную формулу, но и сама бронекапсула. Стража способна выдержать взрыв в мощности до 8 кг в тротиловом эквиваленте. Машина оборудована также противоминными сиденьями.

Броня "Стражи" защищает от бронебойных патронов. Используются бескамерные шины, а колеса можно подкачивать из кабины водителя. Управление подкачкой позволяет комфортнее ехать по разным поверхностям – грунт, песок, болото. Установлена лебедка мощностью 9979 кг с тридцатиметровым тросом.

Характеристики "Стражи":

Полный вес — 17 500 кг

Количество посадочных мест — 2 + 8 человек

Грузоподъемность – 3-5 т

Колесная формула — 4х4

Скорость движения — 120 км/ч

Запас хода по шоссе – до 1000 км.

Максимальный угол крена — 24˚

Глубина брода – не более 1,5 м

Возможны варианты вооружения – 7,62/12,7-мм пулемет, 30/40-мм автоматический гранатомет, боевой модуль массой до 500 кг.

На бронемашине можно установить боевой модуль или башню как на БТР или БРДМ-2. Калибры пулеметов в ней – 7,62 мм, 14,5 мм. Использование "Варты" — машина поддержки пехоты и обороны блокпостов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о машинах с улучшенной защитой Senator MRAP. Это тоже полноприводная бронемашина, однако американского производства.