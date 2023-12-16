Достанет до Москвы и не только: первые украинские ударные БПЛА "Scythe" уже поступили в ВСУ, что о них известно

Новый БПЛА уже готов выполнять боевые задачи

Украинские военные получили первую партию нового типа "стратегических" ударных БПЛА, которые способны поражать цели на огромном расстоянии.

Как информирует пресс-служба украинской компании Terminal Autonomy (бывшая One Way Aerospace), которая занимается их производством, речь идет о беспилотниках AQ 400 Scythe.

"Terminal Autonomy с гордостью сообщает, что мы успешно завершили производство для боевого развертывания нашей системы AQ 400 Scythe", — говорится в сообщении.

В компании отмечают, что сейчас они могут производить около сотни таких БПЛА в месяц, но планируются расширить производство до 500 единиц в месяц.

AQ 400 Scythe ("Коса") представляет собой дрон большого радиуса действия, который способен доставить 32 килограмма взрывчатки на расстояние около 750 километров. При этом существует возможность увеличить нагрузку до 70 килограмм при условии уменьшения дальности полета. Стоит отметить, что этого более чем достаточно для того, чтобы долететь до Москвы, к которой от границы Украины около 500 километров.

AQ 400 Scythe

БПЛА предназначен для запусков с коротких взлетных полос или с катапульты. Особенностью дрона является его быстрая сборка и невысокая по меркам подобной техники цена. Некоторые комплектующие закупаются в странах-союзницах, но компания ставит целью максимально использовать отечественные детали. Сбор готовой продукции происходит в сети небольших предприятий, разбросанных по разным уголкам страны.

AQ 400 Scythe

Ожидается, что "Коса" станет ответом на использование оккупантами дронов типа "Shahed", которые после попадания в руки россиян претерпел ряд модернизаций и теперь может считаться таким же российским, как и иранским.