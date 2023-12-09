Уже не совсем иранский? Эксперт рассказал, как россияне улучшали Shahed

Вот уже год оккупанты доводят иранский дрон, но пока без особой пользы

Российские оккупанты все чаще используют иранские дроны Shahed-131/136, правда, в последнее время иранской начинки в них становится все меньше. Оккупанты постоянно улучшают дроны.

Об этом в своей колонке для азербайджанского сайта Minval пишет военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, очень быстро выяснилось, что иранские дроны имеют массу недостатков.

Улучшениям нет конца

Так, из-за слабого канала связи первые запуски Shahed сопровождались полетом более совершенных и дорогих БПЛА Mohajer-6, которые осуществляли им дополнительное целеуказание и становились мишенями для украинской ПВО. Их использование было сочтено слишком дорогим, и россияне расширили комплекс систем управления дроном своими блоками ГЛОНАСС.

Когда "Шахеды" стали применять зимой, обнаружились уязвимые места в топливной системе иранских дронов, и россиянам пришлось заменить ряд компонентов Shahed-131/136 на более надёжные, морозоустойчивые.

В 2023 году была пересмотрена концепция прочности корпуса, реализуемая по принципу сот. Стали широко применять блоки управления полетом B-101 и навигационные модули "Комета" в комплексе с блоком спутниковой навигации "Б-105", которые являются стандартной комплектацией для российских БПЛА "Орлан-10", "Форпост-П" и т.д.

"Россияне существенно изменили навигационный блок Shahed-131/136, который состоял из четырех антенн, зафиксированных на крепёжной основе, подключенной напрямую к блоку спутниковой навигации. Так же ранее использовалась ещё одна независимая антенна. Но россияне упростили для своих задач эту конструкцию, разместив четыре основные антенны, внутри корпуса. В ноябре 2023 российские оккупационные войска впервые применили "чёрные" Shahed-131/136", — пишет эксперт.

Хотя сперва казалось, что свой цвет дрон приобрел из-за использования композитных материалов, того же карбона, для снижения видимости ПБЛА для радаров, в реальности его просто покрасили в черный цвет. По задумке оккупантов, это должно было сделать их невидимыми в ночном небе, но звук, низкая скорость полёта и видимость РЛС все равно их выдают.

Наконец, в ноябре появились еще две находки, которые говорят о продолжении попыток улучшения "Шахедов". Первая из них – это SIM-карты украинской мобильной сети, интегрированные в блоки, напечатанные на 3D-принтерах. Правда, не вполне понятно, как именно россияне использовали данные карты, но это могло быть реализовано либо для повышения устойчивости сигнала управления дроном, либо для повышения характеристик наведения.

Тем не менее, ПВО Украины успешно сбивает иногда до 99% "Шахедов".

"Вторая находка – это боевая часть, на первый взгляд, термобарического типа. То есть, российские войска для повышения разрушительной силы стали размещать в Shahed-131/136 термобарические элементы, идентичные по своему составу реактивным снарядам МО.1.01.04М тяжёлых огнемётных систем ТОС-1А "Солнцепёк"? Пока сложно сказать, насколько Россия может себе позволить серийно размещать термобарическую боевую часть в Shahed-131/136, но то, что попытки повышения поражающей составляющей она предпринимала и ранее, отмечались не единожды", — говорит о второй опасности эксперт.

Shahed заменит огнеметы?

Как резюмирует Александр Коваленко, за год эксплуатации и улучшений в Shahed Россия так и не смогла сделать из этого дрона неуловимое высокотехнологическое средство, а повышение эффективности весьма дискуссионное. Но неоспоримо одно – благодаря российским улучшениям, этот дрон стал куда более грозным средством террора, чем был им год назад.

"Если российской стороне удастся успешно интегрировать и наладить серийную установку на Shahed-131/136 термобарических БЧ, это в разы повысит их показатели как средства поражения. В некотором смысле такое применение поставит для самих же россиян вопрос целесообразности создания дорогих и немобильных ТОС-1А", — подчеркнул эксперт.

Действительно, ВСУ научились уничтожать излюбленную игрушку российской пропаганды ТОС (тяжелую огнеметную систему) за октябрь уничтожив 6 единиц этой техники на 100 млн долларов. В итоге они создали ее новую уменьшенную и более дешевую модификацию, а также разрабатывают более дальнобойный боеприпас.