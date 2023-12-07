Есть погибший: враг снова устроил террор "шахедами", один из них долетел до страны НАТО

В ночь на 7 декабря российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе. В ходе этого обстрела один из российских БПЛА залетел на территорию Румынии.

Вражеский дрон зафиксировали вблизи города Галац. Сделав круг, он вернулся в воздушное пространство Украины. Информация об этом появилась в украинских Telegram-каналах.

Кроме того, ночью в пабликах сообщили, что российский дрон также заходил в воздушное пространство Молдовы, после чего вернулся в Одесскую область. В свою очередь глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер в своем Telegram-канале сообщил о взрывах и прилетах.

"Сегодня ночью российские террористы почти два часа атаковали ударными беспилотниками Измаильский район. Наши силы ПВО сбили подавляющее количество "шахедов", однако, к сожалению, есть попадания", — написал он.

По словам Кипера, оккупанты атаковали именно припортовую инфраструктуру Подунавья. В результате были повреждены складские помещения, элеватор и грузовики. Водитель одной из фур погиб.

По данным Воздушных сил Украины, этой ночью россияне запустили 18 ударных БПЛА из которых были сбиты 15.

Новость дополняется…