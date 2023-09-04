"Несчастный случай: власти Румынии попытались оправдать падение российского дрона на своей территории

Власти страны не видят опасности в случившемся

В Министерстве иностранных дел Румынии отреагировали на падение российских дронов Shahed. В ведомстве заявили, что территория страны не пострадала в результате атаки, как ранее сообщили и в Минобороны Румынии.

Как сообщает CNN, об этом заявила министр иностранных дел Румынии Луминица Одобеску. По ее словам, дроны атаковали исключительно украинский речной порт, что на границе с Румынией.

"Конечно, существует риск несчастных случаев или инцидентов, но на данный момент это не так", — заявила она.

Также глава румынского МИД отметила, что по их сторону Дуная была видна очередная российская атака на украинскую гражданскую инфраструктуру. Она считает, что оккупанты делают это для того, чтобы не позволить Украине экспортировать зерновые культуры.

Напомним, что российские дроны "Шахед" атаковали Одесскую область в ночь на 4 сентября. В основном под прицелом врага были склады и производственные здания, а также Измаильский порт. Украинская ПВО смогла уничтожить 17 БПЛА, но некоторые дроны сбились с курса и залетели на территорию страны НАТО — в Румынию, где и упали.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что это не первый случай, когда российские дроны залетают в Румынию. Месяц назад на территории страны упал российский дрон, но власти страны это отрицали. Местные жители рассказывали, что в их домах повылетали стекла и они слышали взрыв.