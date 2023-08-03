В Румынии упал российский БПЛА: власти страны отрицают, военный обозреватель объяснил причину

В некоторых домах повыбивало стекла взрывной волной

Российские беспилотники Shahed-136 во время атаки на порт Измаил в Одесской области якобы пересекли границу Румынии. Один из вражеских дронов упал в лесу на территории страны НАТО, но власти Румынии все отрицают.

Об этом сообщает местное издание Digi 24. Заявил о падении российского БПЛА мэр одной из коммун.

Так, глава коммуны Чаталкиой Тудор Чернега заявил, что утром 3 августа жители коммуны слышали над своими домами звуки пролетающих дронов. Также местные уведомили мэра о том, что один из БПЛА упал в лесу неподалеку. При этом в некоторых домах выбило окна, но во время поисков обломки не были обнаружены.

"Местные жители несколько раз подтверждают, что беспилотники пролетели по прямой над домами в Чаталкиои. Страх очень велик. Разбившегося дрона обнаружено не было. Есть показания местных жителей, моряков, что в лесу упал дрон. Искал, но ничего не нашел… Когда дошли слухи, что дрон упал на нашу территорию, была паника, потому что точность у них не высокая. Люди были напуганы, выбиты окна, потому что из-за болотистой местности ударная волна распространялась очень сильно, создавая впечатление землетрясения. Когда было видно, что стреляют пулеметы, паника была очень большая", — сказал Тудор Чернега.

На кадрах, которые публикуют местны СМИ, видны вспышки в небе и слышна стрельба.

В Минобороны Румынии отреагировали на это заявление и отправили на место следственно-оперативную группу. Однако найти каки-либо следы, указывающие на падение дрона, не удалось.

"Беспилотники, использованные российской федерацией в этих незаконных и необоснованных атаках, ни разу не пересекали воздушное пространство Румынии", — говорится в сообщении ведомства.

Военный обозреватель Александр Коваленко прокомментировал ситуацию. Он отметил, что проблема не во властях Румынии, а в 5-й статье НАТО, которая гласит о том, что нападение на одну из стран Альянса расценивается как атака на все НАТО и обязует другие государства встать на защиту.

"Относительно того, что официальный Бухарест никак не комментирует появившуюся информацию о том, что на территории Румынии🇷🇴якобы упал один из Shahed-136. А до того ракета нарушила воздушное пространство, помните? Тут проблема не в Румынии. Проблема в архаичной 5-й статье НАТО", — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что российская ракета упала на территории Польши во время очередного обстрела Украины. Власти страны объяснили, что видели ракету.