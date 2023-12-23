ВСУ получили 1000 надежных канадских БТРов: чем хорош Roshel Senator

Без особого пафоса канадский производитель передал техники на несколько бригад

На днях канадская компания Roshel передала Украине 1000-й легкий БТР Senator. Таким образом данный бронеавтомобиль стал одним из наиболее массовых на вооружении ВСУ.

Об этом сообщает издание Defence Blog. При этом такие масштабные поставки никогда особо не афишировали.

Бронеавтомобиль Roshel Senator начали производить с 2019 года и основой для него послужил грузовой автомобиль Ford F-550, что облегчает его производство, дальнейшую эксплуатацию и ремонт. Хотя Senator относится к легкой бронетехнике, он довольно неплохо защищен и хорошо вооружен.

Так, броня позволяет выдержать обстрел из стрелкового оружия калибра до 12,7 мм. При этом экипаж имеет хороший обзор через довольно широкое стекло. Также БТР оборудован системой защиты от оружия массового поражения, она может отфильтровывать химические, биологические и радиоактивные вещества, генерируя чистый воздух внутри герметичной кабины.

Кузов, в котором располагается десант, создан по схеме, которая позволяет выдержать подрыв гранаты или мины, так что бойцы не будут выведены из строя. Если же БТРу понадобится быстро уйти из-под обстрела в этом поможет система runflat с подкачкой шин на ходу.

Что касается вооружения, то для подобного вида техники Roshel Senator также хорошо и разнообразно вооружен – в зависимости от задачи, может использоваться боевой модуль с пулеметами 7,62 или 12,7 мм или 40-мм станковый гранатомет.

При этом БТР может перевозить до 10 человек или меньше, если его переоборудовать под санитарно-эвакуационный транспорт, и на одной заправке способен проехать 800 км.

Кроме того, Roshel Senator оборудован камерами внешнего обзора на 360°, системой обнаружения источников огня, видеонаблюдением через камеры CCTV, оружейными порталами и прочим.

Наряду с импортной техникой ВСУ используют и легкую бронетехнику отечественного производства, например, "Дозор-Б".