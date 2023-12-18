ГУР получило украинскую технику: как разведке помогут броневики "Дозор-Б"

Харьковские броневики имеют массу плюсов для бойцов ГУР

Бойцы Главного управления разведки МО Украины получили от харьковских конструкторов два бронеавтомобиля "Дозор-Б". Данную технику будут использовать подразделения активных действий ГУР на передовой.

Об этом Главное управление разведки МО Украины сообщает в своем Telegram-канале. Новая техника имеет массу преимуществ, которые сильно помогут в бою.

Так, бронеавтомобиль оборудован тепловизором и прибором ночного видения, что позволит технике вести бой даже ночью, тем более что "Дозоры-Б" вооружены крупнокалиберным пулеметом 12,7-мм и 30-мм автоматическим гранатометом. Броня держит пулю калибра 7,62 мм, имеется улучшенная противоминная защита, которая защищает троих членов экипажа и восемь десантников.

По словам военного эксперта Андрея Харука, броня "Дозора-Б" способна также держать осколки мощных 152-мм снарядов, разорвавшихся на расстоянии от 50 метров, а гранатомет для отстрела дымовых гранат позволяет создать облако дыма для маскировки. Также бронеавтомобиль оборудован фильтровентиляционной установкой, кондиционером и системой отопления, то есть пребывание в нем комфортно.

Как подчеркивает Андрей Харук, на шасси "Дозора" можно также монтировать другие варианты вооружения, например, противотанковые ракеты для борьбы с вражескими танками или пусковые установки для термобарических реактивных снарядов. Хотя дальность последних относительно невелика – до 7 км, это куда дальше чем стандартное оружие из пулемета и 30-мм пушки.

Напомним, что наряду с новыми "Дозорами" ВСУ используют украинские модернизации советских БМП-1.