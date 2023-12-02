Новая жизнь старой техники: в чем плюсы украинской модификации БМП-1

В Украине модернизировали старую БМП-1 сделав очень важное улучшение

В ходе российско-украинской войны на передовой все чаще появляется техника не первой свежести. Однако ее пытаются улучшать, чтобы она больше соответствовала современному полю бою, как например, очередная украинская модернизация старой советской БМП-1.

Об этой новинке и ее преимуществе рассказывает один из Telegram-каналов. По его данным, основа модификации – новый боевой модуль, который был произведен компанией "Проминтекс" и впервые появился на поле боя.

Схема нового боевого модуля

В целом вооружение боевой машины пехоты осталось прежним — 30 мм автоматическая пушка КБА-2 (2А72); 7,62 мм пулемет КТ-7,62; 30 мм станковый гранатомет КБА-117; две ПТРК "Барьер".

Угол вертикальной наводки составляет от +45° до -10°. Но главная особенность новой модификации БМП-1, это необитаемый модуль вооружения, для стрельбы из которого оператору не нужно находиться внутри, то есть он имеет больше шансов выжить в случае повреждения техники.

Более жесткая система крепления оружия положительно сказывается на точности стрельбы в движении. Также изменена конструкция маски вооружения, что позволяет усилить бронезащиту и отказаться от клеенчатой (пожароопасной) "юбки". Улучшена кучность стрельбы и качество стабилизации на 25%.

Надо сказать, что несмотря на солидный возраст (производство началось в 1966-м году), БМП-1 по-прежнему активно улучшается, а украинские модификации охотно используют российские оккупанты. Ради этого они даже забирают их из музеев, куда ранее поставили БМП-1 "Шквал", захваченные в Грузии в 2008-м году.