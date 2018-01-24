Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео)
Новости технологии: Ученые-футуристы предсказывают появление подобной технологии уже к середине 21 века.
В различных фильмах и играх нам не раз приходилось сталкиваться с технологиями, которые позволяют переносить человеческое сознание в компьютер.
На первый взгляд, может показаться, что это всего лишь фантастика, которая никогда не воплотится в реальность.
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Однако у процесса переноса сознания в компьютер есть научное обоснование, а некоторые ученые-футуристы предсказывают появление подобной технологии уже к середине 21 века.
А вы бы хотели перенести свое сознание?
Может показаться, что это принесет только пользу, позволив жить намного дольше, принимать решения намного быстрее и избавить себя от боли. Но так ли все на самом деле?
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Что в действительности произойдет, если мы начнем переносить свое сознание в компьютеры?