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Новости: Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео) Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео)
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Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео)

Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер
23:08 Ср, 24 Январь 2018 Телеграф
Naked Science
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Ученые-футуристы предсказывают появление подобной технологии уже к середине 21 века.

В различных фильмах и играх нам не раз приходилось сталкиваться с технологиями, которые позволяют переносить человеческое сознание в компьютер.

На первый взгляд, может показаться, что это всего лишь фантастика, которая никогда не воплотится в реальность.

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Однако у процесса переноса сознания в компьютер есть научное обоснование, а некоторые ученые-футуристы предсказывают появление подобной технологии уже к середине 21 века.

А вы бы хотели перенести свое сознание?

Может показаться, что это принесет только пользу, позволив жить намного дольше, принимать решения намного быстрее и избавить себя от боли. Но так ли все на самом деле?

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Что в действительности произойдет, если мы начнем переносить свое сознание в компьютеры?

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