Что произойдет, когда люди начнут загружать сознание в компьютер (Видео)

В различных фильмах и играх нам не раз приходилось сталкиваться с технологиями, которые позволяют переносить человеческое сознание в компьютер.

На первый взгляд, может показаться, что это всего лишь фантастика, которая никогда не воплотится в реальность.

Однако у процесса переноса сознания в компьютер есть научное обоснование, а некоторые ученые-футуристы предсказывают появление подобной технологии уже к середине 21 века.

А вы бы хотели перенести свое сознание?

Может показаться, что это принесет только пользу, позволив жить намного дольше, принимать решения намного быстрее и избавить себя от боли. Но так ли все на самом деле?

Что в действительности произойдет, если мы начнем переносить свое сознание в компьютеры?