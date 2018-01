Илон Маск представил новый огнемет The Boring Company (Видео)

Соответствующее видео, как пользоваться огнеметом, Маск опубликовал в Instagram.

"Не делайте этого. Кроме того, я хочу, чтобы было ясно, что огнемет – суперужасная идея. Безусловно не покупайте. Если вам не нравится веселиться", – забавно прокомментировал новинку Илон.

Только за первые несколько часов после официального представления продукции на официальном сайте компании было оформлено две тысячи заказов огнеметов, стоимостью 500 долларов за единицу. К огнеметам компания также предлагает купить огнетушитель за 30 долларов.

"Конечно, огнемет можно купить дешевле в любом другом месте, но на этом крутой стикер, а кнопка удобно располагается сверху", – говорится на сайте The Boring Company.

Любознательным пользователям недавно даже удалось найти скрытую страницу на сайте компании с новым огнеметом, где после угаданного пароля "Flame" ("пламя"), в сети появилось больше информации об устройстве. Впоследствии пароль поменяли. Также известно, что огнемет был создан на базе страйкбольного ружья, а старт продаж огнемета The Boring Company был намечен на апрель.

