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Илон Маск представил новый огнемет The Boring Company (Видео)

The Boring Company
13:25 Сегодня Телеграф
24tv.ua
Фото: Instagram

Новости технологии: Шутки про огнеметы The Boring Company, о которых Илон Маск поговаривал в 2016 году, стали реальностью.

Компания, которая занимается рытьем автомобильных тоннелей в Лос-Анджелесе, теперь будет продавать мощные огнеметы стоимостью 500 долларов.

Соответствующее видео, как пользоваться огнеметом, Маск опубликовал в Instagram.

"Не делайте этого. Кроме того, я хочу, чтобы было ясно, что огнемет – суперужасная идея. Безусловно не покупайте. Если вам не нравится веселиться", – забавно прокомментировал новинку Илон.

Только за первые несколько часов после официального представления продукции на официальном сайте компании было оформлено две тысячи заказов огнеметов, стоимостью 500 долларов за единицу. К огнеметам компания также предлагает купить огнетушитель за 30 долларов.

"Конечно, огнемет можно купить дешевле в любом другом месте, но на этом крутой стикер, а кнопка удобно располагается сверху", – говорится на сайте The Boring Company.

Любознательным пользователям недавно даже удалось найти скрытую страницу на сайте компании с новым огнеметом, где после угаданного пароля "Flame" ("пламя"), в сети появилось больше информации об устройстве. Впоследствии пароль поменяли. Также известно, что огнемет был создан на базе страйкбольного ружья, а старт продаж огнемета The Boring Company был намечен на апрель.

Стоит добавить, что в США огнеметы не считают огнестрельным оружием и никак не регулируются законодательством. Любое лицо, достигшее возраста 18 лет, может купить себе такое оружие.

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Новости технологии, Instagram, The Boring Company, Илон Маск, Огнемет.
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