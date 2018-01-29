Beretta предложила новый тактический дробовик 1301 Tactical FDE (Видео)
Новости технологии: Ружье пока доступно только в 12-м калибре и со стволом длиной 47 см, стоимость и дату начала продаж нового оружия компания Beretta объявит позже.
Компания Beretta презентовала на выставке SHOT Show 2018 свою новую модель ружья под названием 1301 Tactical FDE. Представители компании позиционируют этот дробовик как оружие для правоохранительных органов и обороны дома.
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Тактические особенности новинки заключаются в крупной кнопке предохранителя и большой ручке затвора. Кроме того, ружье имеет крупные прицельные приспособления и планку Пикатинни.
Beretta 1301 Tactical FDE также оснащена фирменной системой перезарядки BLINK с поперечным газовым поршнем, что, по словам разработчиков, «делает перезарядку на 36% быстрее, чем у любого другого дробовика на рынке».
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Это ружье пока доступно только в 12-м калибре и со стволом длиной 47 см.
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Стоимость и дату начала продаж нового оружия компания Beretta объявит позже.