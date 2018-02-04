Появилась характеристика нового смартфона Nokia

Согласно тесту на Geekbench, Nokia 7 Plus имеет большой 6-дюймовый дисплей с соотношением сторон 18:9. Таким образом, Nokia 7 Plus может стать первым полноэкранным смартфоном HMD Global.

В отличие от Nokia 7 с 16-мегапиксельной задней камерой, у Nokia 7 Plus используются две камеры 12 Мп + 13 Мп с объективом Carl Zeiss. Для селфи он оснащен 16-мегапиксельной камерой также с объективом Carl Zeiss и профессиональным режимом съемки.

Среди других особенностей — металлический корпус, керамический сканер отпечатков пальцев на задней стенке, технология пространственного звука 360° (Nokia OZO) с 3 аудиозахватными микрофонами, поддержка быстрой зарядки 18 Вт и предустановленная Android 8.0 Oreo с плановым обновлением до Android 8.1.

Нет никаких упоминаний о емкости аккумулятора, но благодаря Geekbench мы уже знаем, что он будет работать на Snapdragon 660 с 4 ГБ оперативной памяти.

Ценообразование также неизвестно, но мы предполагаем, что Nokia 7 Plus будет стоить от 300 долларов.