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В сети появились кадры испытаний украинского беспилотника "Химера-Т" (Видео)

Испытания БПЛА "Химера-Т"
01:28 Сегодня Телеграф
wartime.org.ua
Фото: скриншот

Новости технологии: "Химера-Т" предназначена для наблюдения за противником на поле боя, целеуказания, мониторинга лесов, полей, дорожного движения, государственной границы.

В Киевской области прошли испытания универсального беспилотника "Химера-Т" с 30-кратной камерой в различных погодных условиях.

Фрагменты летных испытаний привязного коптера "Химера-Т" в условиях порывистого ветра 6-8 м/с со снегом. Тестирование камеры с 30-кратным зумом в условиях снегопада и низкой освещенности.

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"Химера-T" - универсальная мультироторная платформа, оснащенная модулем наземного питания по кабелю. Аппарат может подниматься на высоту до 150 метров. Время непрерывного пребывания платформы в воздухе ограничивается только ресурсом электродвигателей (до 14 суток непрерывной работы).

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Универсальная мультироторная платформа "Химера-Т" предназначена для наблюдения за противником на поле боя, целеуказания, мониторинга лесов, полей, дорожного движения, государственной границы, создания безопасных условий при проведении массовых мероприятий.

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Наблюдение может производиться как в оптическом диапазоне - с использованием дневной и ночной оптики - так и с помощью радиолокационной станции или других датчиков.

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Кроме того, указанную платформу можно использовать как ретранслятор для наземных войск, а также для связи с другими беспилотниками по узконаправленному защищенному каналу связи.

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Универсальная платформа "Химера-T" может не только подниматься на заданную высоту и находиться на ней, но и следовать на скорости 15 км / час за автомобилем, в котором находится базовая станция управления с источником питания.

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Новости технологии, Беспилотник, БПЛА, Вооружение, Дрон, Новости технологии, Оружие, Техно, Техноновости, Химера-Т.
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