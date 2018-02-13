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Национальная стрелковая ассоциация США назвала лучшую винтовку года (Видео)

Bergara B-14 Hunter
23:38 Вт, 13 Февраль 2018 Телеграф
zbroya.info
Фото: zbroya.info

Новости технологии: Bergara B-14 Hunter стала винтовкой года по версии NRA.

Модель B-14 Hunter от компании Bergara признана лучшей винтовкой года по версии экспертов Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

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Церемония награждения пройдет в мае на ежегодном съезде NRA в Далласе, штат Техас.

Специалисты отметили, что B-14 Hunter – доступная винтовка для серьезных охотников на крупных животных. Она производится в Испании с тщательным контролем качества и превосходит по точности аналоги американских производителей.

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Модель Bergara комплектуется стволом из хром-молибденового сплава 4140 CrMo длиной 22 или 24 дюйма. Винтовку выпускают под патроны .22-250, .243 Win, 6.5 Creedmoor, .270 Win, .308 Win, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag, и.30-06 SPRG.

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Раньше мы рассказывали, что в 2016 году другая модель компании Bergara – B-14 Woodsman – стала винтовкой года по версии журнала Field&Stream.

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