Национальная стрелковая ассоциация США назвала лучшую винтовку года (Видео)

Модель B-14 Hunter от компании Bergara признана лучшей винтовкой года по версии экспертов Национальной стрелковой ассоциации США (NRA).

Церемония награждения пройдет в мае на ежегодном съезде NRA в Далласе, штат Техас.

Специалисты отметили, что B-14 Hunter – доступная винтовка для серьезных охотников на крупных животных. Она производится в Испании с тщательным контролем качества и превосходит по точности аналоги американских производителей.

Модель Bergara комплектуется стволом из хром-молибденового сплава 4140 CrMo длиной 22 или 24 дюйма. Винтовку выпускают под патроны .22-250, .243 Win, 6.5 Creedmoor, .270 Win, .308 Win, 7mm Rem Mag, .300 Win Mag, и.30-06 SPRG.

Раньше мы рассказывали, что в 2016 году другая модель компании Bergara – B-14 Woodsman – стала винтовкой года по версии журнала Field&Stream.