Летающий дрон с автоматом: как создают солдата будущего (Видео)

В 2015 году 18-летний студент инженерного факультета Университета Центрального Коннектикута Остин Хоут приладил к мультикоптеру самозарядный пистолет и снял видео, на котором дрон летал и стрелял. Никаких законов Хоут не нарушил, но его изобретением всерьез заинтересовалось Федеральное управление гражданской авиации США: летающий пистолет показался чиновникам не лучшей идеей.

Но уже тогда было ясно: идея вооружить дроны витает в воздухе, и рано или поздно появятся коммерческие проекты подобных игрушек.

В 2018 году стартап Duke Robotics со штаб-квартирой во Флориде вывел идею Хоута на новый уровень: теперь это выглядит как мощный мультикоптер TIKAD, несущий любое стрелковое оружие, от полуавтоматической винтовки до гранатомета.

Основатель Duke Robotics Разиэль Атуар, в прошлом командир подразделения специального назначения Армии обороны Израиля, считает, что вооруженные дроны смогут снизить количество жертв среди мирного населения и военнослужащих в контртеррористических операциях.

Первая версия TIKAD появилась еще три года назад, и ее сразу использовал ЦАХАЛ. Тогда израильские военные поразили цель с помощью снайперской винтовки, установленной на дроне Duke Robotics.

Операция прошла успешно, но Атуар и его коллеги остались недовольны продуктом: с 13-килограммовой винтовкой заряда батарей хватало всего на пять минут полета. Израильские военные тоже хотели, чтобы стреляющий дрон летал дольше. Сейчас дрон доработали, усилили систему стабилизации и поглощения отдачи.

Импульс выстрела поглощается системой с гибкой подвеской, а гиростабилизатор позволяет дрону быстро вернуться в начальное положение.

В интервью порталу Defense One Атуар рассказал, что последняя версия дрона способна нести вооружение массой до 10 кг; это может быть автомат М4, снайперская винтовка SR-25 или 40-мм автоматический гранатомет.

Управляется TIKAD с планшета; оператор и контролирует движение, и отдает команду стрелять. Оператор целится с помощью камеры дрона.

Defence One сообщает, что израильская армия уже заключила с Duke Robotics контракт на первую партию TIKAD; размеры партии не разглашаются.

Стартап также ведет переговоры с американскими военными.