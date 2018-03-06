Как выглядит поездка в автомобиле-роботе Google с пассажирского места (Видео)

Большинству людей вряд ли удастся проехаться в салоне настоящего автомобиля-робота в ближайшем будущем. Тем не менее, хотя бы приблизительно узнать, на что это будет похоже можно прямо сейчас благодаря новому видеоролику, подготовленному и опубликованному компанией Waymo, являющейся подразделением компании Google, занимающимся самоходными автомобилями-роботами.

Просмотрев приведенный ниже видеоролик, вы сможете узнать, что видит пассажир, сидящий на заднем сиденье автомобиля робота, и то, как сам автомобиль "видит" окружающий его мир.

Отметим, что за все время работы в данном направлении, начиная с 2009 года, автомобили-роботы компании Waymo "намотали" по дорогам весьма солидный километраж. Суммарный пробег всех таких автомобилей на сегодняшний день составляет около 5 миллионов миль (8 миллионов километров).

При этом, на первые шесть лет, по состоянию на июнь 2015 года, автомобили-роботы прошли один миллион миль(1.6 миллиона километров), а следующие четыре миллиона миль были пройдены за последующие два с половиной года.

А последний миллион миль пробега автомобилей-роботов компании Waymo был "намотан" всего за последние три месяца, что является весьма и весьма впечатляющим индикатором прогресса в данной области.

А прямо сейчас экспериментальные автомобили-роботы компании за один день проходят расстояние, эквивалентное расстоянию, которое за целый год преодолевает на своем автомобиле среднестатистический американец.

Отметим, что пробег автомобилей-роботов по реальным дорогам хоть и составляет весьма внушительную цифру, "пробег" виртуальных автомобилей по дорогам виртуального моделируемого пространства только за 2017 год составляет 2.7 миллиарда миль (4.3 миллиарда километров).

Автомобили-роботы Waymo используют лазерные сканеры LIDAR, радарные системы, высококачественные камеры и датчики других типов для того, чтобы "видеть" окружающий мир и ориентироваться в сложных условиях дорожного движения. За все время был собран огромный массив информации, были получены уроки и накоплен богатый опыт, которые нашли воплощение в более совершенных современных системах управления автомобилями.

Видео с 360 градусами обзора, опубликованное компанией Waymo, предлагает вам взглянуть на все технологии, о которых шла речь выше, в действии. Видео было снято в салоне одного из гибридных минивэнов Chrysler Pacifica, который в автоматическом режиме совершал поездку вокруг Финикса, штат Аризона.