Опубликован первый снимок будущего смартфона Nokia 9

Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X. Как сообщает techno.bigmir.net, снимок появился в социальной сети Weibo.

Nokia 9

В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.

Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.