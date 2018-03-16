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Опубликован первый снимок будущего смартфона Nokia 9

Nokia
20:57 Сегодня Телеграф
www.unian.net
Фото: www.unian.net

Новости технологии: В Сети был опубликован снимок нового Nokia 9, который станет флагманским устройством финской компании.

Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X. Как сообщает techno.bigmir.net, снимок появился в социальной сети Weibo.

Nokia 9

В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.

Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.

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Новости технологии, Nokia, Nokia 9, Смартфоны Nokia 9, Снимки Nokia 9.
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