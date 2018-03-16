https://telegraf.com.ua/files/2018/03/gl37-150x90.jpg Технологии https://telegraf.com.ua/tehnologii/3960844-opublikovan-pervyiy-snimok-budushhego-smartfona-nokia-9.html
Опубликован первый снимок будущего смартфона Nokia 9
20:57 Сегодня Телеграф
Фото: www.unian.net
Новости технологии: В Сети был опубликован снимок нового Nokia 9, который станет флагманским устройством финской компании.
Новинка обзаведется безрамочным дисплеем, а также "монобровью" в верхней части дисплея, как у iPhone X. Как сообщает techno.bigmir.net, снимок появился в социальной сети Weibo.
Nokia 9
В верхней части смартфона можно заметить вырез экрана, который в моду ввела корпорация Apple. Устройство оснастили сразу двумя фронтальными камерами, которые смогут обеспечить создание селфи-снимков высочайшего качества.
Технические специалисты полагают, что в качестве дисплея в Nokia 9 будет использована матрица типа AMOLED, отличающаяся высокой энергоэффективностью и повышенным качеством изображения.
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