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Компания Apple выпустила iOS 11.3 Beta 6

Apple
22:39 Сегодня Телеграф
www.macdigger.ru
Фото: из открытых источников

Новости технологии: Разработчикам стала доступна шестая бета-версия iOS 11.3.

Компания выпустила обновление через четыре дня после релиза предыдущей бета-версии.

В iOS 11.3 Beta 6 были исправлены ошибки и улучшена производительность. О серьезных изменениях в системе ничего не известно.

Скачать прошивку могут разработчики, которые зарегистрированы на сайте Apple Developer Center. Если установлена iOS 11.3 Beta 5, систему можно обновить через пункт "Обновления системы" в настройках смартфона..

В iOS 11.3 появилась синхронизация сообщений через iCloud, четыре новых Animoji для iPhone X и ARKit 1,5. Но главным нововведением стала функция Battery Health. Она показывает подробную информацию о состоянии аккумулятора и дает возможность ограничить производительность iPhone.

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Новости технологии, Apple, iCloud, iOS 11.3 Beta 6, iPhone X, Компания Apple.
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