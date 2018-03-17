Компания Apple выпустила iOS 11.3 Beta 6

Компания выпустила обновление через четыре дня после релиза предыдущей бета-версии.

В iOS 11.3 Beta 6 были исправлены ошибки и улучшена производительность. О серьезных изменениях в системе ничего не известно.

Скачать прошивку могут разработчики, которые зарегистрированы на сайте Apple Developer Center. Если установлена iOS 11.3 Beta 5, систему можно обновить через пункт "Обновления системы" в настройках смартфона..

В iOS 11.3 появилась синхронизация сообщений через iCloud, четыре новых Animoji для iPhone X и ARKit 1,5. Но главным нововведением стала функция Battery Health. Она показывает подробную информацию о состоянии аккумулятора и дает возможность ограничить производительность iPhone.