В Google Play можно подхватить новый вирус

Так, вирус Andr/HiddnAd-AJ присылал уведомления пользователям, например кликабельные ссылки, и показывал полноэкранную рекламу. Как сообщили в компании, приложения, содержащие вирус, были загружены более 500 тысяч раз.

Зараженная часть программы была замаскирована под обычную библиотеку программирования Android, которую также встроили в приложения. Сейчас компания Google уже удалила все вредоносные программы из магазина.