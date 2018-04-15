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Компания Xiaomi создает бюджетные смартфоны

Xiaomi
21:47 Сегодня Телеграф
hronika.info
Фото: из открытых источников

Новости технологии: В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появился смартфон Xiaomi Cereus.

Не так давно в сети появилась информация о планах Xiaomi возобновить выпуск смартфон, оснащенных процессорами от тайваньской компании MediaTek. По меньшей мере два мобильных устройства китайской корпорации получат чит от этого производителя, чем многие покупатели совершенно точно останутся недовольны.

Как удалось выяснить сегодня, 15 апреля 2018 года, сейчас китайская корпорация занимается созданием еще одного недорогого телефона, который прямо "из коробки" будет работать на базе операционной системы Android 8.1 Oreo.

В базе данных популярного бенчмарка Geekbench появился смартфон Xiaomi Cereus, благодаря чему удалось узнать о его существовании и рассекретить основные технические характеристики. Выяснилось, что телефон функционирует под управлением Android 8.1 Oreo, а его аппаратной основной является 8-ядерный процессор MediaTek Helio P40 (MT6765) с тактовой частотой 2,0 ГГц.

В остальном, будущая новинка обладает 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ постоянной флеш-памяти. Других данных о телефоне Xiaomi Cereus пока что нет, однако в ближайшем будущем они точно появится. Нельзя не заметить, что чип Helio P40 еще не был официально представлен компанией MediaTek. Пока этого не случится, говорить о появлении нового смартфона в продаже рано.

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