Apple начнет выпускать модель iPhone 6S Plus в Индии

Cмартфоны с пометкой "Assembled in India" будут предназначаться для глобального рынка. Смартфоны будет производить партнер Apple - компания Wistron. Первоначально Wistron выпустит пробную партию iPhone 6s Plus, после чего Apple проверит качество и решит стоит ли запускать полноценное массовое производство смартфонов в Индии. Запустив производство в городе Бангалор, Apple намерена снизить индийские цены на iPhone, как ответ на рост налогового давления.

По данным аналитиков, местное производство может снизить цену гаджета на 5-7%, если Apple сумеет реализовать все индийские iPhone 6S Plus на внутреннем рынке. Это позволит смартфонам Apple сравняться по цене с некоторыми флагманскими моделями от OnePlus или Samsung. Тем не менее, iPhone 6S Plus не будет полностью изготовлен в Индии и поэтому по-прежнему будет облагаться определенными налогами. То есть цена аппарата снизится не слишком сильно.

В Индии выпущенный три года назад iPhone 6S Plus остается популярным, поскольку он стоит меньше, чем другие флагманы Apple, такие как iPhone 8 или X, но имеет большинство их основных функций, к примеру 5,5-дюймовый дисплей, 12-мегапиксельную камеру, и 4K-видеозапись. Как отмечают журналисты The Verge, для рынка Индии очень важно и то, что iPhone 6S Plus все еще выпускается в цвете "розовое золото".

Добавим, что, по данным аналитиков компании IDC, Apple контролирует только 2% рынка смартфонов Индии.