Смартфон получит "вырез" наподобие того, который имеет iPhone X, а также экран почти во всю переднюю панель.

В Сети были опубликованы первые "живые" снимки смартфона Nokia X, внешне напоминающего iPhone X. Гаджет оснащен характерным "вырезом" вверху дисплея и имеет экран практически по всю переднюю панель. Фото были размещены в китайской социальной сети Weibo. Выпуском гаджета занимается компания HMD Global. Официальная презентация смартфона должна состояться 2 мая. Судя по снимкам, сканер отпечатков пальцев размещен на задней панели смартфона, выполненной из стекла. Там же расположена светодиодная вспышка.