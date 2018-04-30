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Apple планирует отказаться от технологии 3D Touch
18:50 Пн, 30 Апрель 2018 Телеграф
fainaidea.com
Фото: pixabay.com

Новости технологии: Компания Apple, по-видимому, решила совершенно переменить свою стратегию в отношении продвижения фирменных утилит и функций в линейном ряде iPhone.

В обновленных версиях смартфона Apple откажется от своей нашумевшей технологии 3D Touch, регулирующей жестовое управление в зависимости от степени давления пальцем на дисплей. Стоит отметить, что эта информация поступила от популярного аналитика мобильных технологий Минг-Чи Куо, который ранее в своих "предсказаниях" заявлял о том, что в 2018 году Apple выпустит три новых версии своего популярного смартфона – и был прав!

Новый iPhone лишат важной функции 

Теперь известно, что у новейших трех моделей iPhone будет отсутствовать функция 3D Touch, нацеленная ранее на возможность предоставить пользователям легкое жестовое управлением программным обеспечением и оболочкой iOS при помощи той или иной степени давления на экран. Как заявляет аналитик, компания решила отказаться от этой технологии в первую очередь затем, чтобы несколько снизить стоимость своих новых устройств, а вместо нее пользователей ждет обновленный модуль тачскрину, который перекочует из-под дисплея непосредственно на поверхность стекла экрана.

Это решение также было принято с целью уменьшить цену за устройство, но в то же время, по заявлениям компании, станет отличным подспорьем для увеличения надежности и прочности смартфона, в особенности учитывая тот факт, что в своих новых моделях Apple будет активно применять технологию Cover Glass Sensor, дополняющей функционал OLED-дисплеев и позволяющей увеличить оптимизации при работе с экраном.

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Размер дисплея старшей модели нового iPhone составит 6.1 дюйма, что в сочетании с пресловутой OLED-технологией должно стать настоящим произведением визуального искусства – по крайней мере, на это рассчитывают многие пользователи, учитывая традиционно высокий ценник устройств от Apple. Быть может, еще до конца текущей недели авторитетные аналитические издания поделятся еще какой-нибудь информацией относительно новой линейки Apple iPhone.

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Новости технологии, 3D Touch, Apple, Cover Glass Sensor, iOS, iPhone, Смартфон.
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