В Сети появились новые подробности о Meizu М7

В базе данных китайского регулятора TENAA зарегистрировали смартфон бренда mblu by Meizu, который, очевидно, будет представлен в ближайшее время. По оценкам экспертов, это будет первый бюджетный смартфон новой серии телефонов Meizu.

Модель M811Q добавлена в базу данных 25 апреля. Аппарат получит полноэкранный дизайн с узкими рамками, вертикальную двойную камеру, сканер отпечатков пальцев на задней панели и, похоже, пластиковый корпус. Исходя из этого, это может быть mblu M7, который станет первооткрывателем нового поколения Meilan (mblu – новое коммерческое название для популярной серии).

Возможный Meizu M7 получит 5,7-дюймовый дисплей с разрешением HD +, 8-ядерный чипсет с частотой 1,5 ГГц (один из наиболее вероятных вариантов – старый добрый MediaTek MT6750T), 2, 3 или 4 ГБ оперативной памяти при 16, 32 или 64 ГБ встроенной (в зависимости от версии), 13 МП + 2 МП и 8-мегапиксельную камеры, аккумулятор на 3230 миллиампер часов и операционную систему Android Nougat. Габариты устройства – 152,3 х 73 х 8,4 миллиметров при весе 150 грамм.

Доступные цвета – черный, золотой, красный и синий.А вот когда состоится анонс, пока неизвестно, ведь китайская компания только что провела презентацию Meizu 15.