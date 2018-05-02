В Сети появился ролик с iPhone SE 2 (Видео)

В Сети был опубликован видеоролик с iPhone SE 2. Внешний вид гаджета был воссоздан по опубликованным в Интернете CAD-чертежам. Внешне iPhone SE 2 очень напоминает предшественника. Однако на лицевой панели он не имеет привычной кнопки Home со сканером отпечатков пальцев. Также заметно, что смартфон лишился разъема для наушников в 3,5 мм. В настоящее время однозначно неизвестно, получит ли гаджет Face ID. Однако в случае, если iPhone будет оснащен системой распознавания лица, его стоимость едва ли будет бюджетной.