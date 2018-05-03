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TeleHuman 2: трехмерная голографическая система для проведения конференций

Демонстрация работы TeleHuman 2
17:05 Сегодня Телеграф
www.dailytechinfo.org
Фото: www.dailytechinfo.org

Новости технологии: Для проведения конференции, другим участникам не требуется одевать очки устройства дополненной и виртуальной реальности.

Простые видеозвонки, которые вы сейчас делаете при помощи Скайпа или других подобных программ, скоро станут выглядеть весьма устаревшими благодаря работе, проведенной исследователями из Королевского университета (Queen's University) в Онтарио. Эти исследователи создали систему под названием TeleHuman 2, трехмерную голографическую систему, которая позволит организовать телеконференцию между двумя местами, связанными высокоскоростным доступом в Интернет или локальной сетью.

На одной из сторон телеконференции используется множество камер, которые, кроме обычной двухмерной картинки, получают информацию о глубине (третьем измерении) каждого пикселя. Эти данные передаются системе на второй стороне, которая управляет несколькими интеллектуальными проекторами, изображение от которых проектируется на светоотражающий и светорассеивающий цилиндр, размеры которого сопоставимы с размером тела человека.

Ключевым моментом данной технологии является то, что она базируется на свето-полевых эффектах, определении и воспроизведении не только интенсивности лучей света, но и направлении, в котором эти лучи движутся в пространстве. Поскольку изображение "виртуального" участника телеконференции воспроизводится при помощи свето-полевых технологий, это изображение будет одинаково хорошо видно с любой точки в помещении и с любого угла обзора. 

"Возможность взаимодействия "лицом к лицу" позволяет передавать большое количество дополнительной невербальной информации" - рассказывает профессор Роель Вертегаал (Roel Vertegaal), - "При обычном онлайн-общении эта информация теряется практически полностью. Люди могут пропустить мимо своего внимания различные жесты, изменения выражения лица и многое другое. Система TeleHuman 2 обеспечивает полный зрительный контакт с собеседником, добавляя в общение массу дополнительных элементов и реализм, которого невозможно достичь при использовании программ Skype или Facetime".

Отметим, что работы по созданию системы TeleHuman 2 были начаты еще в 2012 году. Но лишь в последнее время исследователям удалось значительно улучшить качество работы системы и снабдить ее возможностью обеспечения одинаково высокого качества изображения для всех участников конференции.

Пока еще тяжело сказать, когда технологии, лежащие в основе системы TeleHuman 2, обретут уровень надежности и качества работы, достаточный для начала массового использования этой системы. Но, с учетом высокого темпа развития современных технологий, можно предположить, что для этого потребуется не так уж и много времени.

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Новости технологии, TeleHuman 2, Видео-конференции, Голограмма, Королевский университет Онтарио.
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