TeleHuman 2: трехмерная голографическая система для проведения конференций

Простые видеозвонки, которые вы сейчас делаете при помощи Скайпа или других подобных программ, скоро станут выглядеть весьма устаревшими благодаря работе, проведенной исследователями из Королевского университета (Queen's University) в Онтарио. Эти исследователи создали систему под названием TeleHuman 2, трехмерную голографическую систему, которая позволит организовать телеконференцию между двумя местами, связанными высокоскоростным доступом в Интернет или локальной сетью.

На одной из сторон телеконференции используется множество камер, которые, кроме обычной двухмерной картинки, получают информацию о глубине (третьем измерении) каждого пикселя. Эти данные передаются системе на второй стороне, которая управляет несколькими интеллектуальными проекторами, изображение от которых проектируется на светоотражающий и светорассеивающий цилиндр, размеры которого сопоставимы с размером тела человека.

Ключевым моментом данной технологии является то, что она базируется на свето-полевых эффектах, определении и воспроизведении не только интенсивности лучей света, но и направлении, в котором эти лучи движутся в пространстве. Поскольку изображение "виртуального" участника телеконференции воспроизводится при помощи свето-полевых технологий, это изображение будет одинаково хорошо видно с любой точки в помещении и с любого угла обзора.

"Возможность взаимодействия "лицом к лицу" позволяет передавать большое количество дополнительной невербальной информации" - рассказывает профессор Роель Вертегаал (Roel Vertegaal), - "При обычном онлайн-общении эта информация теряется практически полностью. Люди могут пропустить мимо своего внимания различные жесты, изменения выражения лица и многое другое. Система TeleHuman 2 обеспечивает полный зрительный контакт с собеседником, добавляя в общение массу дополнительных элементов и реализм, которого невозможно достичь при использовании программ Skype или Facetime".

Отметим, что работы по созданию системы TeleHuman 2 были начаты еще в 2012 году. Но лишь в последнее время исследователям удалось значительно улучшить качество работы системы и снабдить ее возможностью обеспечения одинаково высокого качества изображения для всех участников конференции.

Пока еще тяжело сказать, когда технологии, лежащие в основе системы TeleHuman 2, обретут уровень надежности и качества работы, достаточный для начала массового использования этой системы. Но, с учетом высокого темпа развития современных технологий, можно предположить, что для этого потребуется не так уж и много времени.